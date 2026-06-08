Dawna afera nabiera rozgłosu

Afera podkarpacka, jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat, ponownie wraca do debaty publicznej. Wszystko za sprawą nowych publikacji medialnych, które opisują możliwe związki ukraińskich gangsterów Aleksieja i Jewgienija Rysicz z polskim państwem i służbami.

Według informacji opublikowanych przez Onet i Goniec, bracia Rysicz mieli przez lata prowadzić na Podkarpaciu agencje towarzyskie, a jednocześnie współpracować z polskimi służbami. Autorzy publikacji sugerują, że mogli być płatnymi informatorami państwa, które przez lata miało tolerować ich działalność.

Do tych doniesień odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak przekazał PAP, na szczegółowe komentarze jest jeszcze za wcześnie, ale w najbliższych dniach można spodziewać się kolejnych informacji ze strony prokuratury.

– Od dziś przez niemal cały tydzień mam spotkania z prokuratorami w tej sprawie. Na dniach mam otrzymać najnowsze informacje z prokuratury – powiedział minister.

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W tle śmierć Dawida Kosteckiego

Sprawa nabiera dodatkowego znaczenia, ponieważ równolegle analizowany jest wniosek o wznowienie śledztwa dotyczącego śmierci Dawida Kosteckiego, znanego boksera ps. „Cygan”.

Kostecki został znaleziony martwy w sierpniu 2019 roku w celi aresztu śledczego na warszawskiej Białołęce. Oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo, jednak od lat pojawiają się wątpliwości dotyczące okoliczności jego śmierci.

W lutym tego roku adwokat i poseł Roman Giertych złożył do Prokuratury Krajowej wniosek o ponowne podjęcie śledztwa. Według niego śmierć boksera mogła mieć związek z wiedzą, jaką posiadał na temat afery podkarpackiej.

Minister Żurek zapowiedział również rozmowę z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

Jak podkreślił, jeśli bracia Rysicz rzeczywiście byli agenturalnymi współpracownikami służb, powinny istnieć dokumenty potwierdzające taki status.

– Jeśli byli opłacani przez służby, to powinny istnieć odpowiednie dokumenty. Jeśli ich nie ma, mogły zostać zniszczone albo cała historia o współpracy może okazać się nieprawdziwa. To trzeba wyjaśnić – zaznaczył.

Agencje towarzyskie i zarzuty wobec funkcjonariuszy

Bracia Rysicz od lat pojawiają się w kontekście tzw. afery podkarpackiej. Według wcześniejszych ustaleń śledczych prowadzili sieć agencji towarzyskich, które miały być miejscem spotkań osób ze świata biznesu, polityki i służb.

W 2016 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała braci Rysicz oraz funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji Daniela Ś. i kilku innych policjantów.

Śledczy podejrzewali wówczas, że część funkcjonariuszy mogła zapewniać ochronę działalności prowadzonej przez ukraińskich gangsterów.

To właśnie te wydarzenia stały się jednym z fundamentów śledztw określanych wspólnym mianem afery podkarpackiej.

Na razie prokuratura nie ujawnia szczegółów prowadzonych analiz. Minister sprawiedliwości zapowiada jednak, że po spotkaniach z prokuratorami i zapoznaniu się z najnowszymi materiałami możliwe będzie przekazanie kolejnych informacji opinii publicznej.

Niewykluczone więc, że jeszcze w tym tygodniu pojawią się nowe ustalenia dotyczące zarówno działalności braci Rysicz, jak i okoliczności śmierci Dawida Kosteckiego.