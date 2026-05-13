Pożar w Rudce. W ogniu stanął dom, budynek gospodarczy i samochody

Dramatyczny pożar w Rudce. Z ogniem walczyli strażacy

Wczesnym rankiem w środę, 13 maja 2026 roku, około godziny 5:00, w podkarpackiej wsi Rudka wybuchł groźny pożar.

Żywioł całkowicie strawił drewniane zabudowania gospodarcze, po czym płomienie błyskawicznie zajęły budynek mieszkalny oraz zniszczyły dwa samochody osobowe.

Mieszkańcy zdołali w porę uciec przed żywiołem i nie doznali żadnych obrażeń, a dokładne okoliczności wybuchu ognia zbada specjalna grupa z udziałem policji i prokuratora.

Ogień pojawił się w środę, 13 maja 2026 roku, na jednej z posesji w miejscowości Rudka. Zgłoszenie o niebezpieczeństwie wpłynęło do oficera dyżurnego jednostki policji w Przeworsku wczesnym świtem, około godziny 5.00. Całkowitemu spaleniu uległ drewniany obiekt gospodarczy, a następnie żywioł zaatakował bezpośrednio dom mieszkalny. Niszczycielska siła ognia pochłonęła także dwa samochody osobowe.

Na szczęście, ze wstępnych informacji wynika, że mieszkańcy w porę zdążyli się ewakuować - przekazuje policja w komunikacie - Policjanci, którzy pojechali na miejsce, swoje działania skupili gównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych oraz udrożnieniu dróg dojazdowych, tak, aby pojazdy służb ratowniczych miały swobodny dojazd.

Gdy tylko strażakom uda się w pełni opanować sytuację i całkowicie dogasić pogorzelisko, do pracy na miejscu zdarzenia przystąpi wyspecjalizowana grupa dochodzeniowo-śledcza, która zbierze niezbędne dowody.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora oraz przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa przeprowadzą oględziny i zabezpieczą ślady, niezbędne do ustalenia przyczyn pożaru - czytamy w komunikacie.