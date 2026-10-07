Był najstarszym czołgistą w Polsce. Został pośmiertnie awansowany. "Służba Ojczyźnie była wartością całego życia"

Życiorys i zasługi Tadeusza Lutaka

Smutną wiadomość o odejściu kapitana Tadeusza Lutaka podały w poniedziałek Wojska Obrony Terytorialnej. Był on najstarszym Polakiem - zmarł w wieku 109 lat. Urodził się 29 sierpnia 1917 roku w miejscowości Żarnowa niedaleko Strzyżowa na Podkarpaciu. W trakcie kampanii wrześniowej w 1939 roku walczył w szeregach polskiej armii, służąc pod dowództwem generała Stanisława Maczka. W późniejszym czasie aktywnie działał w konspiracji, należąc najpierw do Związku Walki Zbrojnej, a następnie kierując strzyżowskim oddziałem dywersyjnym Armii Krajowej. Nosił konspiracyjny pseudonim „Pancerz” i uczestniczył w wielu akcjach sabotażowych. Udało mu się m.in. pozyskać dla AK plany techniczne schronu kolejowego w Strzyżowie, przy budowie którego został zmuszony do niewolniczej pracy.

Pośmiertny awans dla kpt. Tadeusza Lutaka od Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał za pośrednictwem serwisu X (dawniej Twitter), że postanowił o przyznaniu zmarłemu weteranowi pośmiertnego awansu oficerskiego.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci kpt. Tadeusza Lutaka ps. „Pancerz”. Na wieczną wartę odszedł w wieku 109 lat żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Pan Kapitan do końca pozostawał blisko wojska. Spotkania z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej były żywą lekcją historii dla kolejnych pokoleń ludzi w mundurach. To świadectwo na zawsze pozostanie częścią żołnierskiej pamięci. Podjąłem decyzję o awansowaniu kpt. Tadeusza Lutaka do stopnia podpułkownika. Cześć Jego pamięci! – napisał szef MON.

Pogrzeb Tadeusza Lutaka w Strzyżowie

Podano już szczegóły dotyczące uroczystości żałobnych tego niezwykle zasłużonego czołgisty i legendy polskiego podziemia. Ostatnie pożegnanie zaplanowano na 8 października w kościele pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie. O godzinie 12:30 odmówiony zostanie różaniec w intencji zmarłego, a pół godziny później, o 13:00, rozpocznie się msza święta pogrzebowa. Następnie szczątki Tadeusza Lutaka spoczną na miejscowym cmentarzu św. Michała.