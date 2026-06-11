Nie tylko ŁatwoGang. Kuba pojedzie na monocyklu, by pomóc 9-letniemu Frankowi!

Tomasz Widak
Tomasz Widak
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-11 13:05

Pamiętacie ŁatwoGanga i ogromne wsparcie, jakie popłynęło dla dzieci walczących z dystrofią mięśniową? Teraz pałeczkę po znanym youtuberze przejmuje 16-letni Kuba z Łodzi. Już w sobotę (13 czerwca) nastolatek wyruszy wraz z tatą z przemyskiego rynku na monocyklu i w osiem dni pokona 688 kilometrów!

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Autor: Jedziemy dla Franka/ Facebook

16-letni Kuba z Łodzi ma ambitny cel! Już w sobotę (13 czerwca) wyruszy razem z tatą z na monocyklu, by w osiem dni pokonać 688 kilometrów! Wystartuje z Przemyśla.

Wszystko po to, by pomóc 9-letniemu Frankowi, który również zmaga z chorobą powodującą zanik mięśni. Chłopcu może pomóc  terapia genowa w Dubaju, która kosztuje 17 milionów złotych. Rodzina Franka i Fundacja Siepomaga zebrali już ponad 10 milionów. Wciąż jednak brakuje 7 milionów.  

Do wsparcia akcji Kuby i dopingu zachęcają członkowie stowarzyszenie Przemyskie Serca.

Chciałbym was serdecznie zaprosić na Przemyski Rynek. Już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, o godzinie 10:00 wyruszy stąd charytatywna wyprawa na monocyklu. Wzdłuż szlaku Green Velo przez 688 km. Na monocyklu będzie jechał 16-letni Kuba z Łodzi w asyście swojego taty. To wszystko po to, żeby wesprzeć leczenie dziewięcioletniego Franka, chłopca, który walczy z dystrofią mięśniową – mówi Michał Ostafiński z Przemyskich Serc.

Link do zbiórki: monocyklemwokolpolski.pl/#franek

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Przemyskie Serca zamierzają niewielką część trasy pokonać z Kubą w ramach wsparcia.

Wy też możecie, więc od 9:30 zapraszamy was serdecznie do wsparcia, symbolicznego wsparcia przejechania tych kilku kilometrów razem z nami i Kubą – zachęca Michał Ostafiński.

Kuba wyruszy w sobotę o godzinie 10:00 z przemyskiego Rynku. Celem jego wyprawy jest Białystok, a tak przebiegać będzie trasa:

  • 13 czerwca START – Przemyśl - Horyniec
  • 14 czerwca - Zwierzyniec
  • 15 czerwca - Chełm
  • 16 czerwca - Okuninka
  • 17 czerwca - Terespol
  • 18 czerwca - Mielnik
  • 19 czerwca - Hajnówka
  • 20 czerwca - META – Białystok

Przebieg trasy można będzie zobaczyć na streamie na żywo – na stronie monocyklemwokolpolski.pl/#franek, udostępni ją również profil Przemyskie Serca.

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