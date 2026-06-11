Nie tylko ŁatwoGang. Kuba pojedzie na monocyklu, by pomóc 9-letniemu Frankowi!

16-letni Kuba z Łodzi ma ambitny cel! Już w sobotę (13 czerwca) wyruszy razem z tatą z na monocyklu, by w osiem dni pokonać 688 kilometrów! Wystartuje z Przemyśla.

Wszystko po to, by pomóc 9-letniemu Frankowi, który również zmaga z chorobą powodującą zanik mięśni. Chłopcu może pomóc terapia genowa w Dubaju, która kosztuje 17 milionów złotych. Rodzina Franka i Fundacja Siepomaga zebrali już ponad 10 milionów. Wciąż jednak brakuje 7 milionów.

Do wsparcia akcji Kuby i dopingu zachęcają członkowie stowarzyszenie Przemyskie Serca.

Chciałbym was serdecznie zaprosić na Przemyski Rynek. Już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, o godzinie 10:00 wyruszy stąd charytatywna wyprawa na monocyklu. Wzdłuż szlaku Green Velo przez 688 km. Na monocyklu będzie jechał 16-letni Kuba z Łodzi w asyście swojego taty. To wszystko po to, żeby wesprzeć leczenie dziewięcioletniego Franka, chłopca, który walczy z dystrofią mięśniową – mówi Michał Ostafiński z Przemyskich Serc.

Link do zbiórki: monocyklemwokolpolski.pl/#franek

Przemyskie Serca zamierzają niewielką część trasy pokonać z Kubą w ramach wsparcia.

Wy też możecie, więc od 9:30 zapraszamy was serdecznie do wsparcia, symbolicznego wsparcia przejechania tych kilku kilometrów razem z nami i Kubą – zachęca Michał Ostafiński.

Kuba wyruszy w sobotę o godzinie 10:00 z przemyskiego Rynku. Celem jego wyprawy jest Białystok, a tak przebiegać będzie trasa:

13 czerwca START – Przemyśl - Horyniec

14 czerwca - Zwierzyniec

15 czerwca - Chełm

16 czerwca - Okuninka

17 czerwca - Terespol

18 czerwca - Mielnik

19 czerwca - Hajnówka

20 czerwca - META – Białystok

Przebieg trasy można będzie zobaczyć na streamie na żywo – na stronie monocyklemwokolpolski.pl/#franek, udostępni ją również profil Przemyskie Serca.