Niezwykłe zabytki na Podkarpaciu. Każdy powinien je zobaczyć

Podkarpacie to jeden z najczęściej odwiedzanym regionów w całej Polsce. W województwie podkarpackim każdego roku pojawia się wiele tysięcy turystów. Większość osób, które odwiedziły nasz region interesowały się między innymi zamkiem w Łańcucie, Bieszczadami, a także zabytkami z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Tych na Podkarpaciu jest sześć. Oprócz nich w naszym regionie są też miejsca, które określono jako „pomniki historii”, czyli obiekty, które mają szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski. Co to za miejsca?

Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej

– najstarsza kopalnia ropy naftowej Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy

– zespół zamkowo-parkowy Leżajsk – zespół klasztorny Bernardynów

– zespół klasztorny Bernardynów Łańcut – zespół zamkowo-parkowy

– zespół zamkowo-parkowy Przemyśl – Twierdza Przemyśl

– Twierdza Przemyśl Przemyśl – zespół staromiejski

– zespół staromiejski Raduż – zespół cerkiewny

Te zabytki na Podkarpaciu są na liście UNESCO

Jeżeli planujesz wyjazd na Podkarpacie, albo chcesz aktywnie spędzisz weekend, polecamy zobaczyć zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co zostało na nią wpisane? To znajdziesz w naszym zestawieniu poniżej:

Czym jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO i dlaczego Podkarpacie jest wyjątkowe?

Zastanawiasz się, co właściwie oznacza, że jakiś zabytek trafia na prestiżową listę UNESCO? To specjalny wykaz miejsc o absolutnie wyjątkowej wartości dla całej ludzkości, tworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Znajdują się na niej obiekty kulturowe i przyrodnicze, które są naszym wspólnym, globalnym dziedzictwem. Wpis na listę to nie tylko ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do ochrony tych skarbów dla przyszłych pokoleń.

Podkarpacie zajmuje na tej mapie miejsce szczególne. To region, gdzie przez wieki przenikały się wpływy Wschodu i Zachodu, tworząc fascynującą mozaikę kulturową. To właśnie tutaj, pośród malowniczych wzgórz i dolin, zachowały się unikatowe na skalę światową przykłady drewnianej architektury sakralnej, które są żywym świadectwem dawnych tradycji, kunsztu i wiary mieszkańców tych ziem.

Drewniane kościoły Podkarpacia na Liście UNESCO – szczegółowy przewodnik

Wśród podkarpackich perełek docenionych przez UNESCO znajdują się dwa niezwykłe gotyckie kościoły, które przenoszą zwiedzających w odległe czasy średniowiecza. To prawdziwe arcydzieła dawnych cieśli, które przetrwały wieki, wciąż budząc podziw swoją konstrukcją i bogactwem zdobień.

Kościół w Haczowie – gotycka perła na skalę światową

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie to absolutny unikat. Wzniesiony w XV wieku, jest uznawany za największy gotycki drewniany kościół w Europie i jeden z najstarszych na świecie. Jego potężna bryła, zbudowana w całości z drewna jodłowego bez użycia gwoździ, skrywa bezcenne polichromie oraz słynącą z cudów gotycką figurę Piety z około 1400 roku.

Kościół w Bliznem – świadek historii i tatarskich najazdów

Niewiele młodszy, bo pochodzący również z XV wieku, jest kościół Wszystkich Świętych w Bliznem. Położony na malowniczym wzgórzu, pełnił niegdyś funkcje obronne, dając schronienie mieszkańcom podczas najazdów tatarskich. Wnętrze świątyni zdobią unikatowe malowidła z XVI i XVII wieku, które stanowiły swoistą „Biblię dla ubogich”, obrazowo opowiadając historie ze Starego i Nowego Testamentu.

Drewniane cerkwie Podkarpacia na Liście UNESCO – skarby architektury sakralnej

Podkarpacie to również kraina przepięknych drewnianych cerkwi, będących świadectwem wielokulturowej przeszłości regionu, zamieszkiwanego niegdyś przez społeczności Łemków i Bojków. Cztery z nich, jako część wpisu „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”, znalazły swoje zaszczytne miejsce na liście UNESCO. Każda z nich jest inna i opowiada własną, niepowtarzalną historię.