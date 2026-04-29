Majówka 2026 – cztery dni wolnego

Majówka 2026 wypada mało korzystnie pod kątem długiego weekendu. Polacy cieszą się tylko jednym dodatkowym wolnym dniem. Z tej okazji zapytaliśmy AI o stworzenie idealnego planu na kilkudniową wycieczkę w Bieszczady. Sztuczna inteligencja zaproponowała dokładną rozpiskę dzień po dniu, wraz z miejscem zakwaterowania i różnymi wariantami odpoczynku. Sprawdź „plan idealny” na spędzie majówki 2025 w Bieszczadach zdaniem AI.

23

Majówka w Bieszczadach. Plan na wyjazd przygotowany przez AI

Co sądzisz o takim planie na spędzenie majówki 2026 w Bieszczadach? Sztuczna inteligencja zaproponowała, żeby baza wyjazdu znalazła się w Cisnej albo w Wetlinie.

Dzień 1 – przyjazd i aklimatyzacja

Przyjazd do Cisnej (najlepiej przez Krosno lub Sanok – można tam zatrzymać się na kawę lub szybkie zwiedzanie).

Zakwaterowanie w klimatycznym pensjonacie lub domku.

Wieczorny spacer po okolicy – może być szlak na Hon (krótka trasa z pięknym widokiem).

Kolacja w Siekierezadzie – legendarne bieszczadzkie miejsce z dzikim klimatem.

Dzień 2 – Połonina Wetlińska

Przejazd do Wetliny lub Przełęczy Wyżnej (ok. 20–30 min).

Wejście na Połoninę Wetlińską i schronisko Chatka Puchatka (trasa średnia, ale bardzo widokowa).

Powrót przez Jaworzec (pętla dla chętnych) lub tą samą trasą.

Po drodze możesz odwiedzić bacówkę i spróbować oscypków.

Wieczorem ognisko lub kolacja w karczmie.

Dzień 3 – Bieszczadzka Kolejka Leśna + Dolina Sanu (Łupków / Smolnik)

Rano: przejazd kolejką leśną z Majdanu – świetna atrakcja, spokojna i klimatyczna.

Po południu: wycieczka doliną Sanu – cerkwie w Smolniku, cmentarze wojenne, most w Łupkowie.

Można też dodać kąpiel w rzece lub piknik przy Sanie.

Powrót przez Balnicę – możliwość spotkania żubrów.