Mniej znane polskie uzdrowisko przyciąga tłumy wiernych. Kuracjusze liczą na cudowne uzdrowienie

Iwonicz-Zdrój staje się mocną konkurencją dla Ciechocinka i Kołobrzegu

Polska mapa turystyki zdrowotnej pęka w szwach od popularnych ośrodków wypoczynkowych, gdzie regularnie zjeżdżają tłumy pacjentów z całego kraju. Pobyt leczniczy można bez problemu zarezerwować nad morzem, w centralnej części państwa oraz w rejonach górskich. Wśród absolutnych liderów frekwencji zazwyczaj wymienia się słynny Ciechocinek, nadmorski Kołobrzeg oraz dolnośląski Świeradów-Zdrój. Zdecydowanie większym zainteresowaniem zaczyna się jednak cieszyć niewielki Iwonicz-Zdrój zlokalizowany w województwie podkarpackim. Ten wciąż stosunkowo mało znany przez masowego odbiorcę punkt na mapie urzeka przyjezdnych spokojem oraz specyficznymi warunkami klimatycznymi doskonale wspierającymi powrót do pełnej sprawności.

Gdzie dokładnie leży Iwonicz-Zdrój i co warto zobaczyć podczas turnusu?

Wspomniane podkarpackie sanatorium znajduje się precyzyjnie w granicach administracyjnych powiatu krośnieńskiego. Miejscowość leży na dawnym terytorium ziemi sanockiej i zachwyca turystów niezwykle urokliwymi formacjami terenu. Dookoła miasta rozciągają się gęsto zalesione wzgórza oraz łagodne doliny gwarantujące odpoczynek w iście sielankowych warunkach. To doskonała propozycja dla wszystkich podróżujących, którzy poszukują ucieczki od hałaśliwych aglomeracji miejskich i pragną w spokoju podziwiać dzikie piękno lokalnej natury.

Największą wizytówką miejscowości jest bez wątpienia centralnie usytuowany Park Zdrojowy. Spacerowicze mogą tam podziwiać wspaniałą architekturę, ponieważ obszar ten otoczony jest starymi, dziewiętnastowiecznymi willami oraz zabytkowymi pensjonatami. Liczne i zadbane ścieżki prowadzą stamtąd bezpośrednio w głąb okolicznych lasów, gdzie goście uzdrowiska mają okazję cieszyć oczy spokojnymi i niezwykle malowniczymi widokami pejzaży.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Iwonicz-Zdrój [ZDJĘCIA]

7

Profil leczniczy podkarpackiego uzdrowiska. Komu pomaga pobyt w Iwoniczu-Zdroju?

Omawiana miejscowość dumnie dzierży tytuł jednego z najstarszych tego typu ośrodków w naszej ojczyźnie, a historyczne dokumenty wspominają o dobroczynnych źródłach zlokalizowanych na tych terenach już w XVI wieku.

Skuteczne kuracje opierają się na wykorzystaniu naturalnych zasobów, do których należą unikalne wody mineralne, miejscowa borowina oraz krystalicznie czyste, górskie powietrze. Ośrodki sanatoryjne w Iwoniczu-Zdroju specjalizują się w łagodzeniu następujących problemów zdrowotnych:

wszelkich dolegliwości związanych z układem oddechowym

problemów narządu ruchu

chorób w obrębie układu trawiennego

zaburzeń funkcjonowania układu krążenia

szeroko pojętych chorób kobiecych.

Kościół św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych to punkt obowiązkowy wyjazdu

Bezpośrednio w sercu strefy sanatoryjnej zlokalizowany jest bardzo ważny dla wiernych obiekt kultu religijnego. Mowa o kościele św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, do którego każdego roku zmierzają ogromne grupy pacjentów odbywających tamtejsze turnusy.

Budynek ten od dekad funkcjonuje w świadomości mieszkańców i przyjezdnych jako swoiste centrum duchowe całego regionu. To właśnie tam zgromadzeni wierni poszukują psychicznego ukojenia, zanosząc żarliwe prośby o przezwyciężenie poważnych dolegliwości i odzyskanie pełnej witalności. Znaczna część osób przekraczających progi świątyni głęboko wierzy, że to niezwykłe miejsce pozwala dostąpić autentycznej łaski cudu uzdrowienia prosto od samej Matki Bożej.