Miał 2,5 promila i wsiadł za kierownicę. Jazdę zakończył na ogrodzeniu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (22.03.2026) ok. godz. 10.00 na jednym ze skrzyżowań w miejscowości Wielkie Oczy. 67-letni mężczyzna wsiadł za kierownicę osobowej Toyoty, ale nie opanował samochodu i zjechał z drogi, a na koniec uderzył w ogrodzenie.

W trakcie wykonywanych czynności policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Alkomat wskazał wynik przekraczający 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Ze względu na powstałe w wyniku zdarzenia uszkodzenia pojazdu, funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu. 67-latkowi zatrzymano również prawo jazdy - informuje podkarpacka policja.

Jak przypominają policjanci, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. O dalszym wymiarze kary dla mężczyzny zadecyduje sąd.

Apel policji

Wsiadanie po alkoholu za kierownicę samochodu jest skrajnie nieodpowiedzialne. O tym, jak ważne jest zachowanie trzeźwości za kierownicą, przypominają policjanci.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie trzeźwości za kierownicą. Każda osoba wsiadająca do pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych osób. W przypadku podejrzenia, że inny kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu, należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.