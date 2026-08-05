Dramat na parkingu. Niemowlę uwięzione w nagrzanym samochodzie

Dziecko w zamkniętym aucie w Jarosławiu

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się we wtorek, 4 sierpnia, na parkingu w Jarosławiu. Z powodu przypadkowego zbiegu okoliczności, drzwi samochodu zatrzasnęły się z kluczykami w stacyjce, a w środku znajdowała się 10-miesięczna dziewczynka. Z uwagi na panujący na zewnątrz upał, temperatura we wnętrzu auta błyskawicznie rosła, co mogło stanowić śmiertelne zagrożenie dla tak małego dziecka.

Na miejscu szybko zjawił się patrol Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, który natychmiast przystąpił do działania.

Policjanci błyskawicznie ocenili sytuację i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe. Dziesięciomiesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej – informuje podkarpacka policja.

Apel policji w czasie upałów

Służby przypominają o ogromnym niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą pozostawienie kogoś w zamkniętym aucie latem.

Przypominamy, że podczas upałów we wnętrzach samochodów robi się bardzo gorąco. Temperatura może wzrosnąć niemal dwukrotnie w stosunku do temperatury powietrza. W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – przypominają policjanci.