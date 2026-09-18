Książulo w najdroższym apartamencie w Arłamowie. To danie ostro skrytykował

Słynny youtuber ostatecznie dotarł na Podkarpacie. Jego pierwotne plany spaliły na panewce, gdy jakiś czas temu informacje o planowanym pobycie przedostały się do wiadomości publicznej, co zmusiło go do odwołania rezerwacji. Tym razem wyjazd doszedł do skutku, a Książulo wraz ze swoimi współpracownikami zamieszkał w reprezentacyjnym apartamencie prezydenckim, którego cena za dobę przekracza 5 tysięcy złotych (kwota ta rośnie w szczycie sezonu).

Książulo ocenia obiekty sportowe w Arłamowie

Kompleks hotelowy zrobił na influencerze bardzo dobre wrażenie, podobnie jak malownicze krajobrazy. Youtuber był zachwycony dostępnością infrastruktury pozwalającej na uprawianie ponad 30 różnych sportów. Docenił wysoki standard zaplecza sportowego. W podsumowaniu przyznał, że chętnie zorganizowałby tu tygodniowy wyjazd ze znajomymi, by spędzić czas na aktywności fizycznej.

Youtuber krytycznie o jedzeniu w Hotelu Arłamów

Głównym punktem programu, na który czekali widzowie, była jednak kulinarna ocena hotelowego menu. Tutaj entuzjazm influencera wyraźnie opadł. Biznesowy lunch nie spełnił oczekiwań ekipy ze względu na małe objętościowo dania i nienajlepszej jakości, suche pieczywo.

Przez to, że influencerzy nadal byli głodni, zamówili do apartamentu kolejne pozycje, takie jak burger, krewetki czy wołowe policzki. Chociaż dania te uznano za poprawne i zjadliwe, a na pochwałę zasłużyły frytki z zestawu z burgerem, to deser – czekoladowy fondant – spotkał się z chłodnym przyjęciem.

Największy zawód przyniosła jednak obiadokolacja, podczas której youtuber sprawdził również ofertę dla najmłodszych. Zupa pomidorowa dostała pozytywną opinię, natomiast danie z makaronem i sosem bolońskim zostało zrównane z ziemią i porównane do jedzenia dla zwierząt.

- Obrzydliwy jest ten sos. Nigdy nie jadłem karmy dla psów ani dla kotów. (...) Bardzo dziwne jest to mięso. No to wali jakimiś, nie wiem czy podrobami, czy czymś takim - skwitował Youtuber.

Czy Książulo poleca Hotel Arłamów?

Na zakończenie materiału twórca przyznał, że sam hotel, jego lokalizacja oraz panorama rozpościerająca się z okien luksusowego apartamentu robią ogromne wrażenie. Wskazał, że to doskonałe miejsce na urlop nastawiony na sport i zadeklarował, że chętnie wróciłby tam z paczką znajomych, by w pełni skorzystać z dostępnych atrakcji sportowych.

- W zasadzie każdy sport, który znacie można tu uprawiać i to jest super