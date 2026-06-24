Karambol na S19 w okolicach Jasionki. Zderzyło się sześć aut

Na drodze S19 pod Rzeszowem doszło do poważnego zderzenia sześciu pojazdów, co doprowadziło do znacznych utrudnień w ruchu .

. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie; na głównym odcinku w stronę Rzeszowa zderzyły się cztery auta osobowe i dwie ciężarówki .

. Sprawdź informacje o planowanych objazdach oraz przewidywanym czasie trwania blokady, by nie utknąć w długich korkach.

Aktualizacja

Jak poinformowała GDDKiA, rannych zostało pięć osób.

Wcześniej informowaliśmy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że do potężnego zdarzenia doszło w środę 24 czerwca. O godzinie 16:15 na fragmencie drogi ekspresowej S19 zderzyło się łącznie sześć pojazdów. Wypadek miał miejsce pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski i Jasionka na jezdni prowadzącej do Rzeszowa.

Przedstawiciele GDDKiA doprecyzowali, że w karambolu brały udział cztery auta osobowe oraz dwie ciężarówki. Służby nie przekazały na razie żadnych informacji dotyczących ewentualnych osób rannych.

Utrudnienia na S19 po zderzeniu koło Jasionki

Z powodu zablokowania przejazdu trasą S19 w stronę stolicy Podkarpacia, kierujący pojazdami muszą korzystać z wyznaczonych tras alternatywnych. Służby skierowały potok aut na drogę wojewódzką 878, stanowiącą niegdyś fragment starej "dziewiętnastki". Pracujące na miejscu służby oceniają, że problemy z przejazdem potrwają około pięciu godzin.