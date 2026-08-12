Jechał na dachu BMW ulicami Jasła. Wszystko się nagrało!

- W niedzielę po południu funkcjonariusze z Jasła zainterweniowali na ulicy Lwowskiej wobec kierowcy BMW, który przewoził osobę na dachu samochodu.
- Jak się okazało, mężczyzna siedzący za kierownicą był trzeźwy, w przeciwieństwie do nietrzeźwego pasażera; obaj podróżujący pochodzili z terenu województwa świętokrzyskiego.
- Kierujący stracił już uprawnienia i czeka go proces za stworzenie zagrożenia na drodze, z kolei jego kolega otrzymał mandat karny.
Incydent miał miejsce w niedzielne popołudnie. Mundurowi patrolujący jasielskie ulice zauważyli na Lwowskiej szokującą sytuację – na dachu jadącego osobowego BMW przebywał młody chłopak. Stróże prawa bez wahania podjęli interwencję i zatrzymali auto.
Szybko wyszło na jaw, że obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
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Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyźni nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania – informuje podkarpacka policja.
Surowe konsekwencje dla podróżujących BMW z województwa świętokrzyskiego
Tego typu brawura niesie ze sobą ogromne ryzyko. Z tego powodu kierowca BMW stanie przed sądem, gdzie odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze od razu odebrali mu uprawnienia do kierowania. Nietrzeźwy pasażer otrzymał mandat.
Przypominamy, że przewożenie osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi rażące naruszenie przepisów drogowych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów spoczywa na kierującym pojazdem – przypominają policjanci.