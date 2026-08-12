Jechał na dachu BMW ulicami Jasła. Wszystko się nagrało!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-08-12 10:18

Białe BMW poruszało się miejskimi drogami. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie obecność pasażera podróżującego na dachu samochodu. To brawurowe i niezwykle ryzykowne zachowanie zostało zarejestrowane, a surowe konsekwencje czekają zarówno kierowcę, jak i samego pasażera.

Mężczyzna siedzący na dachu jadącego białego BMW na ulicy w Jaśle. O incydencie przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe
  • W niedzielę po południu funkcjonariusze z Jasła zainterweniowali na ulicy Lwowskiej wobec kierowcy BMW, który przewoził osobę na dachu samochodu.
  • Jak się okazało, mężczyzna siedzący za kierownicą był trzeźwy, w przeciwieństwie do nietrzeźwego pasażera; obaj podróżujący pochodzili z terenu województwa świętokrzyskiego.
  • Kierujący stracił już uprawnienia i czeka go proces za stworzenie zagrożenia na drodze, z kolei jego kolega otrzymał mandat karny.

Incydent miał miejsce w niedzielne popołudnie. Mundurowi patrolujący jasielskie ulice zauważyli na Lwowskiej szokującą sytuację – na dachu jadącego osobowego BMW przebywał młody chłopak. Stróże prawa bez wahania podjęli interwencję i zatrzymali auto.

Szybko wyszło na jaw, że obaj mężczyźni to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

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Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyźni nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania – informuje podkarpacka policja.

Surowe konsekwencje dla podróżujących BMW z województwa świętokrzyskiego

Tego typu brawura niesie ze sobą ogromne ryzyko. Z tego powodu kierowca BMW stanie przed sądem, gdzie odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze od razu odebrali mu uprawnienia do kierowania. Nietrzeźwy pasażer otrzymał mandat.

Przypominamy, że przewożenie osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych stanowi rażące naruszenie przepisów drogowych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów spoczywa na kierującym pojazdem – przypominają policjanci. 

Jazda na dachu BMW