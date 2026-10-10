Alert RCB i poderwane polskie myśliwce. Rosja zaatakowała z powietrza

Pilny alert RCB dla wschodniej Polski

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę rano specjalny komunikat dla mieszkańców regionów graniczących z Ukrainą. W wysłanej wiadomości tekstowej ostrzeżono przed trwającym rosyjskim uderzeniem lotniczym na ukraińskie cele, jednocześnie zapewniając, że polskie służby mają sytuację pod kontrolą.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”

Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wydane ostrzeżenie pozostaje w mocy do czasu oficjalnego odwołania przez odpowiednie służby.

Gdzie rozesłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?

Specjalne powiadomienia od RCB dotarły wyłącznie do osób przebywających w dwóch województwach na wschodzie Polski: lubelskim oraz podkarpackim.

Na Lubelszczyźnie komunikaty odebrali między innymi obywatele Lublina, Zamościa, Chełma i Białej Podlaskiej, a także mieszkańcy wielu powiatów zlokalizowanych tuż przy granicy państwowej.

Natomiast na Podkarpaciu ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały doręczone do Rzeszowa, Krosna, Przemyśla oraz Tarnobrzega. Alert trafiły również do powiatów jarosławskiego, przemyskiego, lubaczowskiego oraz bieszczadzkiego.

Kto otrzymał ostrzeżenie?

Alert został wysłany do osób przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

W województwie lubelskim wiadomość otrzymali mieszkańcy m.in. Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz wielu powiatów położonych przy wschodniej granicy kraju.

Z kolei w województwie podkarpackim alert trafił do mieszkańców Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega, a także licznych okolicznych powiatów, w tym bieszczadzkiego, jarosławskiego, lubaczowskiego czy przemyskiego.

Lotnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej

Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w związku z sytuacją za wschodnią granicą kraju prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. W komunikacie zaznaczono, że „w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”.

Takie alerty są wysyłane w sytuacjach podwyższonego zagrożenia związanych z intensywnymi rosyjskimi atakami na Ukrainę, szczególnie gdy działania wojenne prowadzone są w pobliżu granicy z Polską. Służby monitorują rozwój sytuacji i w razie potrzeby mogą przekazywać kolejne komunikaty mieszkańcom zagrożonych regionów.

Alert obowiązuje do odwołania

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że ostrzeżenie pozostaje aktywne do odwołania. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego powinni śledzić komunikaty służb oraz stosować się do przekazywanych zaleceń. Na razie nie przekazano informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla ludności na terytorium Polski, jednak sytuacja pozostaje pod stałą obserwacją odpowiednich służb.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. https://t.co/caRqTgexDp— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 10, 2026