Groził Tuskowi w internecie. 56-latek zatrzymany po jednym dniu

Groził Donaldowi Tuskowi w internecie. Policja namierzyła go w jeden dzień

56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego zamieścił w internecie film, w którym według relacji podkarpackich policjantów groził premierowi. O zatrzymaniu mężczyzny policja poinformowała w sobotę. Nastąpiło jeden dzień po zamieszczeniu wideo. Policja nie podała na razie szczegółów dotyczących treści nagrania ani tego, jakie dokładnie groźby miały paść pod adresem szefa rządu. Wiadomo natomiast, że z 56-latkiem prowadzone są dalsze czynności. Od ich wyników będzie zależało, jakie kroki zostaną podjęte wobec zatrzymanego.

Podkarpacka policja przypomniała przy tej okazji, że publikowanie gróźb w internecie może mieć konsekwencje. Funkcjonariusze podkreślają, że ustalają autorów takich materiałów i podejmują działania, które mogą doprowadzić do pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

"Publikowanie w internecie treści zawierających groźby nie pozostaje bez konsekwencji"

Na stronie podkarpackiej policji czytamy: "Sprawne i szybkie działania podkarpackich policjantów pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który wczoraj w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec Premiera RP. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. W sieci nikt nie jest bezkarny. Publikowanie w internecie treści zawierających groźby nie pozostaje bez konsekwencji. Policjanci reagują na takie przypadki i podejmują zdecydowane działania zmierzające do ustalenia autorów tego typu materiałów oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami".

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Sprawne i szybkie działania podkarpackich policjantów pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który wczoraj w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec Premiera RP.Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności.… pic.twitter.com/PoMtbA5JfT— Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) September 19, 2026