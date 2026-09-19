Rosyjskie drony uderzają w Ukrainę. Polskie myśliwce w powietrzu

Ataki dronowe Rosji. Wojsko Polskie błyskawicznie reaguje

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, w którym poinformowano o wzmożonej aktywności polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Jest to bezpośrednia reakcja na kolejne uderzenia rosyjskie na terytorium Ukrainy, przeprowadzane przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych z napędem odrzutowym. Wojsko podkreśla, że uruchomienie tych procedur to standardowe działanie w przypadku potencjalnego zagrożenia w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy państwowej.

Polska obrona powietrzna postawiona w stan pełnej gotowości

W oficjalnym oświadczeniu zaznaczono, że Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego zaangażowało wszystkie dostępne zasoby i procedury. W praktyce oznacza to szereg konkretnych działań:

polskie myśliwce patrolują rodzimą przestrzeń powietrzną,

zestawy naziemnej obrony przeciwlotniczej zostały postawione w stan najwyższej gotowości bojowej,

systemy rozpoznania radiolokacyjnego funkcjonują w trybie wzmożonej czujności.

Podjęte kroki mają charakter wyłącznie zapobiegawczy i służą zagwarantowaniu bezpieczeństwa na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych, które znajdują się najbliżej obszarów objętych rosyjskim ostrzałem.

Komunikat armii. Pełna gotowość do natychmiastowego działania

Dowództwo Operacyjne RSZ stanowczo zapewnia, że rozwój wydarzeń za wschodnią granicą jest nieustannie analizowany. Wszystkie wyznaczone jednostki utrzymują najwyższy poziom mobilizacji, aby w razie potrzeby natychmiast zainterweniować. Reakcja nastąpiłaby w przypadku, gdyby rosyjskie drony zbliżyły się do naszego terytorium lub w jakikolwiek sposób zagroziły bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej.

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

W tym samym czasie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wygenerowało pilny alert SMS, który trafił do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. W wysłanej wiadomości poinformowano, że ze względu na trwający rosyjski atak lotniczy na terytorium Ukrainy, nad Polską latają wojskowe samoloty. RCB zaapelowało do obywateli o śledzenie kolejnych komunikatów w tej sprawie.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/x0Xhm6shxq— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 19, 2026

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