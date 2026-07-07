ESKA Summer City zawitała do PKL Solina! Były konkursy, gadżety i mnóstwo wakacyjnych atrakcji

Patrol ESC zapraszał turystów i mieszkańców Soliny do wspólnej zabawy. Organizowaliśmy gry i konkursy, w których można było sprawdzić swoją wiedzę, refleks i szczęście. Chętnych do udziału nie brakowało, a na zwycięzców czekały liczne radiowe gadżety – frisbee, smycze, okulary przeciwsłoneczne i inne upominki od Radia ESKA. Zachęcaliśmy również do pobierania aplikacji Radia ESKA, dzięki której ulubiona muzyka i lokalne informacje są zawsze pod ręką.

PKL Solina to miejsce, które zachwyca o każdej porze roku, ale latem naprawdę tętni życiem. Największą atrakcją jest nowoczesna kolej gondolowa, która zabiera turystów nad zaporę i pozwala podziwiać spektakularne widoki na Jezioro Solińskie oraz bieszczadzkie wzgórza. To obowiązkowy punkt każdej wizyty w Solinie.

Miłośnicy mocniejszych wrażeń mogą spróbować swoich sił na Bieszczadzkiej Furii – emocjonującej atrakcji, która dostarcza solidnej dawki adrenaliny i gwarantuje niezapomniane przeżycia.

Na najmłodszych, ale także całe rodziny, czeka natomiast Park Tajemnicza Solina, gdzie świat bieszczadzkich legend spotyka się z nowoczesną rozrywką. To miejsce pełne zagadek, niezwykłych opowieści i atrakcji, które pozwalają odkrywać magię Bieszczadów w wyjątkowy sposób.

Nasza obecność w PKL Solina pokazała, że wakacje z ESKĄ to nie tylko najlepsza muzyka, ale również spotkania z ludźmi i mnóstwo pozytywnej energii. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stanowisko, bawili się razem z nami i dołączyli do grona użytkowników aplikacji Radia ESKA.

To jednak nie koniec wakacyjnej trasy! ESKA Summer City przez całe lato odwiedza kolejne miejsca na Podkarpaciu, dlatego wypatrujcie naszego patrolu i wpadajcie po dobrą zabawę oraz radiowe gadżety. W PKL Solina ponownie widzimy się już 17 lipca! Do zobaczenia!