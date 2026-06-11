Dwie kolizje na autostradzie A4. Auta uderzyły w bariery ochronne

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-11 8:27

W czwartek, 11 czerwca 2026 na podkarpackim odcinku autostrady A4 doszło do dwóch kolizji – jednej w okolicach Borka Wielkiego, druga w Trzebownisku. Samochody uderzyły w bariery ochronne.

policja

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Autor: SHOX ART/ Pexels.com Radiowóz policji w biało-niebieskich barwach z napisem "POLICJA" i numerem 112, zaparkowany na ulicy obok innego samochodu.
  • W okolicach Trzebowniska i Borka Wielkiego pojazdy uderzyły w bariery ochronne, co spowodowało blokadę pasów. 
  • Sprawdź, jakie były szczegółowe okoliczności tych porannych zdarzeń i jak GDDKiA radziła sobie z przywracaniem płynności na autostradzie.

O porannych utrudnieniach na autostradzie A4 poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Do jednej z kolizji doszło w czwartek, 11 czerwca około godz. 6.50 na odcinku Rzeszów Północ - Rzeszów Wschód, w pobliżu Trzebowniska Samochód uderzył w bariery.  Przez pewien czas w kierunku Przemyśla kierowcy natrafić mogli na utrudnienia.

Do drugiej kolizji doszło około godz. 7.00 na odcinku Dębica Wschód - W. Sędziszów, w pobliżu Borka Wielkiego. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Jak podaje GDDKiA, zablokowany jest pas wolny i awaryjny w kierunku Krakowa.

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