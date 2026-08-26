Ciała ofiar wypadku na Węgrzech wróciły do Polski. Zaplanowano sekcję. Śledczy przejmą sprawę

Powrót ciał ofiar do Polski. Kiedy sekcje zwłok?

Jak przekazała przedstawicielka prokuratury, sekcje zwłok zostaną wykonane w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według planu rozpoczną się one w nadchodzący czwartek oraz piątek, czyli 27 i 28 sierpnia.

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie rozpoczęła procedurę, która ma doprowadzić do przejęcia postępowania prowadzonego obecnie przez stronę węgierską. We wtorek do ministra sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego trafił oficjalny wniosek w tej sprawie.

Taki ruch krośnieńska prokuratura zapowiadała już w poprzednim tygodniu. Jej rzeczniczka wyjaśniała wówczas, że jednym z najważniejszych powodów przejęcia śledztwa jest to, że zarówno podejrzany, jak i wszystkie osoby pokrzywdzone są obywatelami Polski.

Emilia Mielus z Biura Mediów i Komunikacji Społecznej MSZ przekazała, że w środę ciała wszystkich ofiar przewieziono do Polski na pokładach dwóch wojskowych samolotów CASA. Maszyny wylądowały w Krakowie. Transport zorganizowano przy zaangażowaniu wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz MON.

- Chciałabym podkreślić, że cała operacja udała się dzięki olbrzymiej pracy polskich konsulów na Węgrzech, którzy bardzo sprawnie zadziałali w celu dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności wymaganych do takiego transportu - oświadczyła Mielus.

O przewiezieniu ciał ofiar do kraju poinformowała także wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych podziękowała osobom oraz instytucjom, które uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu całej operacji.

Wśród nich wojewoda wymieniła prezydenta Rzeszowa, starostów powiatów rzeszowskiego, jasielskiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, a także służby, urzędników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i polskich konsulów. Podziękowała im „za współpracę, pomoc i sprawne działania w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z transportem ciał ofiar do kraju”. Słowa podziękowania skierowała również do kierownictwa MON za zapewnienie wojskowych samolotów.

Poszkodowani na Węgrzech i w kraju. Areszt dla kierowcy autokaru

Wojewoda podkarpacki poinformowała również o stanie pozostałych uczestników wypadku. Trzy osoby wciąż są hospitalizowane na Węgrzech i jeśli pozwoli na to ich stan zdrowia, zostaną przewiezione do kraju. Następne trzy osoby przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy katastrofy wrócili już do swoich domów.

- Jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli, zostaną przetransportowane do Polski – podała wojewoda. – Kolejne trzy osoby nadal przebywają w szpitalach w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy wypadku są już w swoich domach – dodała.

Nadal zapewnione jest również wsparcie psychologiczne dla osób poszkodowanych oraz rodzin uczestników wypadku. Pomoc koordynuje Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Potrzebujący pomocy mogą dzwonić pod numer +48 889 052 667.

Przypomnijmy, do katastrofy doszło 16 sierpnia około godz. 1 na autostradzie M3, niedaleko miejscowości Mezőkeresztes we wschodniej części Węgier. Polskim autokarem jechało 59 osób wracających z pielgrzymki do Medziugorie w Bośni i Hercegowinie.

W wyniku wypadku życie straciło 12 osób. Wszystkie były pełnoletnimi mieszkańcami województwa podkarpackiego. Kierowca autokaru został zatrzymany, a węgierska prokuratura zarzuciła mu nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym dla wielu osób. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na 30 dni, który ma potrwać do 18 września.

DZIEMIANOWICZ-BĄK KOMENTUJE SPOTKANIE MOSKALA Z KRALEM