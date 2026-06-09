Borowiki już w polskich lasach. Leśnicy pokazali zbiory!

Na ten moment czekało wielu pasjonatów grzybobrania, ponieważ w lasach można spotkać pierwsze okazy pożądanych borowików .

. Przedstawiciele Nadleśnictwa Baligród poinformowali o tym, że borowika ceglastoporego można już spotkać w lesie.

Warto poznać kluczowe metody odróżniania jadalnych gatunków od tych trujących, aby bezpiecznie cieszyć się leśnymi plonami.

Miłośnicy leśnych wędrówek z pewnością zacierają ręce, ponieważ borowik ceglastopory oficjalnie rozpoczął tegoroczny sezon. Choć poszukiwanie takich okazów zazwyczaj przywodzi na myśl jesienne miesiące, to najbardziej doświadczeni zbieracze doskonale zdają sobie sprawę z terminów i lokalizacji pierwszych wysypów. Warto zaznaczyć, że szansa na znalezienie tego konkretnego gatunku utrzymuje się w naszych lasach zazwyczaj aż do pierwszych tygodni października.

Leśnicy z Nadleśnictwa Baligród postanowili pochwalić się w internecie fotografiami najświeższych znalezisk.

Popadało i sypnęło borowikiem ceglastoporym bo baligrodzkich jedlinach. W sam raz na grzybowy sos do niedzielnego obiadu – czytamy w zamieszczonym wpisie.

Pod opublikowanym postem błyskawicznie pojawiły się reakcje internautów, którzy z dumą prezentują swoje własne zdobycze. Aktywność komentujących jest najlepszym dowodem na to, że wycieczka do lasu właśnie teraz może przynosić niezwykle satysfakcjonujące rezultaty. Wśród licznych opinii czytamy głosy entuzjazmu, takie jak: „Fajnie, że już są, jest to bardzo smaczny grzyb”, a także „Pięknie, uwielbiam zbierać grzyby”.

Borowik ceglastopory i borowik szatański. Pomyłka może sporo kosztować

Podczas każdej wyprawy do lasu trzeba zachować szczególną ostrożność i wrzucać do wiklinowego kosza wyłącznie te grzyby, których jesteśmy stuprocentowo pewni. Smacznego borowika ceglastoporego można niestety bardzo szybko pomylić z niezwykle niebezpiecznym borowikiem szatańskim. Ekspert Wiesław Kamiński, wyjaśnił w rozmowie z serwisem Kobieta Interia, że oba te gatunki da się skutecznie rozpoznać po prostu poprzez ich delikatne zgniecenie.

Krasnoborowik ceglastopory mocno zmienia kolor, już przy lekkim ucisku szybko niebieszczeje, z kolei borowik szatański delikatnie i powoli sinieje – cytuje Interia.