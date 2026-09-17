Alert RCB w Polsce i alarmy w Ukrainie. Wystartowały myśliwce, głośny huk niesie się po okolicy

Aktualizacja:

Alarm został odwołany.

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Syreny ostrzegawcze zawyły nie tylko u naszych wschodnich sąsiadów, ale również w polskich miastach, takich jak Rzeszów, Lublin czy Puławy. Z dostępnych informacji wynika, że wcześniejszy alert w obwodach rówieńskim i wołyńskim trwał od 11:22 do 12:02 polskiego czasu. Z kolei powszechny alarm dla całej Ukrainy wprowadzono punktualnie o 12:23. Decyzja ta była bezpośrednim wynikiem startu wojskowych maszyn MiG-31K, które są zdolne do przenoszenia pocisków hipersonicznych. W tym samym czasie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikaty do mieszkańców wschodniej części Polski. Treść SMS-a brzmiała: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów". Taki przekaz mógł wywołać spory strach wśród odbiorców. Z kolei na profilu „Łódź zwana pożądaniem" w mediach społecznościowych zamieszczono wpis: „Słyszeliście huk nad Łodzią? Uspokajamy. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. To tylko po to, żeby bronić polskich granic". Na oficjalne oświadczenia ze strony władz w tej sprawie trzeba było czekać.

Kanał "Remiza.pl", za zagranicznymi relacjami, podał że odrzutowy dron miał spaść po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mówią o odgłosach wybuchów. Czekamy na więcej informacji.

Sonda Czy po uruchomieniu syren mieszkańcy powinni automatycznie otrzymywać alert na telefon? Tak, zawsze Tak, ale tylko przy potwierdzonym zagrożeniu Obecny system jest wystarczający Trudno powiedzieć