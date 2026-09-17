Alert RCB w Polsce i alarmy w Ukrainie. Wystartowały myśliwce, głośny huk niesie się po okolicy

Aktualizacja:
Alarm został odwołany.
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Syreny ostrzegawcze zawyły nie tylko u naszych wschodnich sąsiadów, ale również w polskich miastach, takich jak Rzeszów, Lublin czy Puławy. Z dostępnych informacji wynika, że wcześniejszy alert w obwodach rówieńskim i wołyńskim trwał od 11:22 do 12:02 polskiego czasu. Z kolei powszechny alarm dla całej Ukrainy wprowadzono punktualnie o 12:23. Decyzja ta była bezpośrednim wynikiem startu wojskowych maszyn MiG-31K, które są zdolne do przenoszenia pocisków hipersonicznych. W tym samym czasie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikaty do mieszkańców wschodniej części Polski. Treść SMS-a brzmiała: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów". Taki przekaz mógł wywołać spory strach wśród odbiorców. Z kolei na profilu „Łódź zwana pożądaniem" w mediach społecznościowych zamieszczono wpis: „Słyszeliście huk nad Łodzią? Uspokajamy. Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. To tylko po to, żeby bronić polskich granic". Na oficjalne oświadczenia ze strony władz w tej sprawie trzeba było czekać.
Kanał "Remiza.pl", za zagranicznymi relacjami, podał że odrzutowy dron miał spaść po ukraińskiej stronie w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk–Jagodzin. Mieszkańcy okolicznych miejscowości mówią o odgłosach wybuchów. Czekamy na więcej informacji.