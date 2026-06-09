85-latek nagle zjechał na przeciwległy pas. Cztery osoby trafiły do szpitala

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-09 11:02

Do wypadku doszło w Błędowej Tyczyńskiej na Podkarpaciu. Zderzyły się tam dwa samochody, w wyniku czego aż cztery osoby zostały ranne. Szczegóły poniżej.

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Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe
  • 85-letni kierowca nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu.
  • W wyniku zderzenia jego Toyoty z prawidłowo jadącym Citroenem, aż cztery osoby, w tym 52-letni kierowca, trafiły do szpitala.

 Wypadek  w Błędowej Tyczyńskiej

Do wypadku doszło w poniedziałek, 8 czerwca w Błędowej Tyczyńskiej. Policjanci zostali powiadomieni po godzinie 10.30. Na miejsce natychmiast skierowano patrole z komisariatu oraz oraz ekipę wypadkową rzeszowskiej drogówki. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 85-latek kierujący Toyotą zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z Citroenem.

- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce wstępnie ustalili, że 85-letni kierujący Toyotą, jadąc w kierunku Zabratówki, z niewyjaśnionych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Citroenem Berlingo – czytamy w komunikacie.

Cztery osoby zostały ranne, 52-letni kierujący Citroenem oraz jego trzej pasażerowie.

Kierowcy byli trzeźwi. 

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