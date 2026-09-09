Bezdomny pobity na śmierć pod mostem. Najpierw próbowali zmylić policjantów

W ubiegłą sobotę po godzinie 21:00 w okolicach ulicy Mickiewicza w Jaśle znaleziono zwłoki 59-latka w kryzysie bezdomności, a ślady na jego ciele sugerowały śmiertelne pobicie .

. Towarzysze ofiary początkowo próbowali przekonać służby o rzekomym zasłabnięciu kompana, jednak specyfika ran szybko zdemaskowała to kłamstwo.

Trójka podejrzanych w wieku 33, 49 i 52 lat otrzymała zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, do których częściowo się przyznali, co skutkowało ich tymczasowym aresztowaniem.

Tragedia rozegrała się w zeszłą sobotę, po godzinie 21.00 w rejonie ulicy Mickiewicza na terenie Jasła. Interweniujący funkcjonariusze odnaleźli martwego, 59-letniego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania oraz jego czterech znajomych. Początkowa wersja wydarzeń sugerowała, że podczas wspólnej libacji alkoholowej stan zdrowia ofiary gwałtownie się pogorszył, jednak śledczy błyskawicznie nabrali podejrzeń co do wiarygodności tych relacji.

Mężczyźni oświadczyli, że wszyscy razem pili alkohol. W pewnym momencie ich znajomy miał źle się poczuć, więc postanowili zadzwonić na numer alarmowy. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia stwierdziła jednak zgon 59-latka. Mężczyzna posiadał na twarzy i ciele obrażenia, które mogły powstać na skutek pobicia – poinformował podkom. Daniel Lelko oficer prasowy KPP w Jaśle.

W związku z mocno niejasnymi okolicznościami, cała czwórka obecna na miejscu została natychmiast zatrzymana przez mundurowych i przetransportowana prosto do lokalnej komendy policji.

Czynności operacyjne na miejscu zbrodni nadzorował prokurator z jasielskiej jednostki rejonowej, wspierany przez specjalistę z zakresu medycyny sądowej. Technicy kryminalistyki skrupulatnie przeszukali teren i zabezpieczyli niezbędny materiał dowodowy do dalszych analiz.

Zatrzymani mężczyźni musieli spędzić trochę czasu w policyjnej celi, aby móc złożyć oficjalne zeznania dopiero po całkowitym wytrzeźwieniu.

- 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka. Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia – informuje podkom. Daniel Lelko.

Zgodnie z postanowieniem jasielskiego Sądu Rejonowego, wszyscy trzej podejrzani zostali pozbawieni wolności na najbliższe trzy miesiące. Dalsze kroki w tej makabrycznej sprawie będzie na bieżąco koordynować miejscowa Prokuratura Rejonowa.