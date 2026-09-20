16-latek na motocyklu uderzył w drzewo przy cmentarzu. Chłopak nie żyje

Tragedia na Podkarpaciu. 16-latek uderzył crossem w drzewo Tragiczny wypadek w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu. Jak podaje portal Nowiny24.pl, 16-letni chłopak jadący crossem zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu rozpoczęła się walka o jego życie. Mimo prowadzonej reanimacji nastolatka nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Do wypadku doszło w sobotę, 19 września, wieczorem w Jasienicy Rosielnej w powiecie brzozowskim. Jak informuje Nowiny24.pl, służby otrzymały zgłoszenie około godz. 21.18.

Do tragedii doszło w rejonie miejscowego cmentarza. Ze wstępnych informacji przekazanych przez strażaków z OSP Jasienica Rosielna wynika, że 16-latek kierujący crossem zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. Według lokalnych mediów nastolatek został znaleziony w rowie.

Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i pogotowie. Ratownicy natychmiast rozpoczęli reanimację ciężko rannego chłopaka. Mimo podjętych działań jego życia nie udało się uratować. 16-latek zmarł na miejscu.

Jak podaje Nowiny24.pl, w akcji uczestniczyli strażacy z OSP Jasienica Rosielna i dwa zastępy z JRG Brzozów. Na miejsce przyjechały również trzy zespoły ratownictwa medycznego. Teren zabezpieczała policja.

Funkcjonariusze przez wiele godzin prowadzili czynności na miejscu tragedii. Prace odbywały się pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą teraz ustalać dokładny przebieg wypadku i wyjaśniać, dlaczego 16-latek zjechał z drogi. Ciało nastolatka zostało zabezpieczone do dalszych badań.

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