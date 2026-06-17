15-latka zgłosiła się do szpitala bez dziecka, ciało znaleziono na posesji. Tajemniczy komunikat prokuratury

Tragedia na Podkarpaciu. Zbadano ciało noworodka znalezione w Sulistrowej

We wtorek, 16 czerwca, w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzono sekcję zwłok noworodka. Ciało dziecka odnaleziono i zabezpieczono kilka dni wcześniej – 12 czerwca – na jednej z prywatnych posesji w Sulistrowej.

Prokuratura oczekuje teraz na wyniki pracy biegłych. Sporządzana przez nich opinia ma pomóc odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące przyczyny śmierci noworodka oraz przebiegu całego zdarzenia.

- Obecnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie oczekuje na pisemną opinię biegłych w tej sprawie. Z uwagi na okoliczność, iż trwają czynności związane z ustaleniem przebiegu i okoliczności zdarzenia, na obecnym etapie śledztwa Prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów– informuje dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

15-latka w szpitalu w Krośnie. Lekarze zaalarmowali służby

Do serii tragicznych zdarzeń doszło 11 czerwca. Tego dnia, około godziny 16, policja została poinformowana o 15-latce, która zgłosiła się na oddział ginekologiczny szpitala w Krośnie. Stan dziewczyny wzbudził niepokój personelu medycznego. Wstępne ustalenia wskazywały, że mogła niedługo wcześniej urodzić dziecko.

Nastolatka przyjechała jednak do szpitala sama. Brak noworodka uruchomił natychmiastowe działania służb, które rozpoczęły ustalanie, co wydarzyło się przed jej przyjazdem do placówki i gdzie znajduje się dziecko.

Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala prawdopodobnie mogła urodzić dziecko – przekazała sierż. Weronika Hentosz z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie w rozmowie z portalem nowiny24.pl.

Zatrzymania w sprawie martwego noworodka. Śledztwo w toku

W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze pojawili się w miejscu zamieszkania 15-latki. W działania zaangażowano również ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy zabezpieczali ślady i dowody mogące pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń.

Śledczy ustalają obecnie, kiedy dokładnie doszło do porodu, w jakich okolicznościach zmarło dziecko oraz czy w sprawę mogły być zaangażowane inne osoby. Wiadomo, że zatrzymano trzy osoby, jednak prokuratura na tym etapie nie informuje, jakie zarzuty mogą im grozić ani jaki był ich związek ze zdarzeniem.

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