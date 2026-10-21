Zginęli podczas gaszenia pożaru. Ujawniono wyniki sekcji zwłok strażaków z Niska

Pożar w Nisku zabił dwóch strażaków

Dramatyczne sceny rozegrały się 16 października podczas tłumienia ognia w jednym z nieszczańskich obiektów. Dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej weszło w obszar najwyższego ryzyka w trakcie działań ratunkowych. Błyskawiczna ewakuacja i intensywna pomoc medyczna okazały się niestety niewystarczające, by ocalić ich życie. Nagła śmierć zasłużonych mundurowych wywołało głęboki wstrząs wśród lokalnej społeczności oraz w ogólnopolskim środowisku pożarniczym.

Prokuratura w Tarnobrzegu podaje wyniki sekcji zwłok

Śledczy z tarnobrzeskiej Prokuratury Okręgowej potwierdzili zakończenie badań medyczno-sądowych ciał zmarłych ratowników. Specjaliści wskazali już wstępne powody, które bezpośrednio doprowadziły do tej bezprecedensowej tragedii na służbie.

„W dniu wczorajszym została przeprowadzona sądowo-lekarska sekcja zwłok dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, którzy ponieśli śmierć w wyniku pożaru zaistniałego w dniu 16 października bieżącego roku. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż bezpośrednią przyczyną zgonu obydwu funkcjonariuszy straży pożarnej było zatrzymanie krążenia, zaś wtórną przyczyną zgonu był wstrząs oparzeniowy. Pewną przyczynę zgonu obydwu funkcjonariuszy poznamy po przeprowadzeniu dodatkowych badań histopatologicznych i toksykologicznych, które zostały zlecone i po otrzymaniu opinii biegłego sądowego” – powiedział w rozmowie z Radiem Eska Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury.

Toksykologia wyjaśni śmierć strażaków w Nisku

Przedstawiciele organów ścigania mocno akcentują tymczasowy charakter dotychczasowych wniosków. Wiążące stanowisko w sprawie ostatecznych powodów śmierci poznamy dopiero po otrzymaniu wyników analiz toksykologicznych i histopatologicznych, a także po przygotowaniu kompleksowego raportu przez powołanego eksperta medycyny sądowej.

Zamówione testy laboratoryjne posłużą do precyzyjnego zrekonstruowania przebiegu tego nieszczęśliwego wypadku. Otrzymane z laboratoriów dane pozwolą organom ścigania zrozumieć wszystkie czynniki, które zabiły mundurowych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.

Prokuratura wciąż bada pogorzelisko w Nisku

Sprawa cały czas pozostaje w toku, a śledczy metodycznie gromadzą kolejne dowody. Dotychczas nie udało się zrealizować oględzin wnętrza zniszczonego przez żywioł obiektu. Służby czekają na oficjalną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, odpowiedzialnego za weryfikację stabilności konstrukcji po pożarze.

Wejście ekspertów do środka i zabezpieczenie wszystkich śladów to warunek konieczny do stworzenia spójnego obrazu feralnego dnia. Kroki te pomogą wyjaśnić każdy detal akcji, w której poległo dwóch funkcjonariuszy chroniących lokalną społeczność.

Współpraca: Agnieszka Gazda-Muła

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