Urząd Statystyczny opublikował raport. Mniej wypadków, ale więcej stłuczek na Podkarpaciu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie przedstawił notatkę prasową podsumowującą bezpieczeństwo na drogach w regionie. Zgodnie z opublikowanymi danymi, w 2025 roku w województwie podkarpackim doszło do 956 wypadków drogowych. To o 59 mniej niż w roku 2024. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 65 osób, co oznacza znaczący spadek liczby ofiar śmiertelnych – aż o 39 w porównaniu z rokiem poprzednim. Nieznacznie zmniejszyła się również liczba osób rannych, która wyniosła 1150 (o 14 mniej niż w 2024 r.).

Jednocześnie statystyki pokazują, że w tym samym okresie wzrosła ogólna liczba zdarzeń drogowych. W 2025 roku na Podkarpaciu odnotowano 16,6 tysiąca kolizji. Jest to wynik o 423 wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to, że choć drogi stały się bezpieczniejsze pod względem najpoważniejszych wypadków, to częściej dochodziło na nich do stłuczek i mniej groźnych incydentów.

Rzeszów na czele niechlubnych statystyk

Analiza danych w podziale na powiaty pokazuje wyraźnego lidera pod względem liczby zdarzeń drogowych. Zarówno najwięcej wypadków, jak i kolizji miało miejsce w Rzeszowie. W stolicy województwa w 2025 roku doszło do 193 wypadków. Na drugim miejscu znalazł się powiat rzeszowski (164 wypadki), a na trzecim powiat jasielski (58 wypadków).

Podobna tendencja dotyczy kolizji. W Rzeszowie odnotowano ich aż 3,4 tysiąca. Kolejne w zestawieniu były powiaty rzeszowski (1,3 tys. kolizji) oraz mielecki (1,0 tys. kolizji).

Kiedy na drogach jest najniebezpieczniej?

Raport pozwala również określić, w których miesiącach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o wypadki drogowe, najwięcej zdarzyło się ich w lipcu i wrześniu – w obu tych miesiącach odnotowano po 108 takich zdarzeń. Zdecydowanie najspokojniejszy pod tym względem okazał się luty, z zaledwie 51 wypadkami.

W przypadku kolizji szczyt przypadł na inny okres. Najwięcej, bo aż 1,5 tysiąca stłuczek, miało miejsce w październiku. Najmniej kolizyjnym miesiącem, podobnie jak w przypadku wypadków, był luty (960 zdarzeń).

Jak Podkarpacie wypada na tle kraju?

Urząd Statystyczny zestawił również dane w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, co pozwala porównać bezpieczeństwo na drogach w poszczególnych województwach. W 2025 roku na Podkarpaciu wskaźnik ten wyniósł 46 wypadków. Taki wynik uplasował województwo na 6. miejscu w kraju pod względem najmniejszej liczby wypadków. Najbezpieczniejszym regionem okazało się województwo podlaskie, gdzie na 100 tys. mieszkańców odnotowano tylko 31 wypadków. Na drugim biegunie znalazło się województwo łódzkie z najwyższym wskaźnikiem, wynoszącym 90 wypadków.

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Rzeszowie (GUS).

