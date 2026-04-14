AI nazwało to miejsce "Polską Kapadocją". Jest idealne na krótki wypad

Szukając pomysłu na krótki wyjazd, można zapytać znajomych, można też zapytać sztuczną inteligencję. AI jako idealny kierunek podróży wskazała Rezerwat Prządki na Podkarpaciu, określając go mianem "Polskiej Kapadocji". Według algorytmów ten baśniowy zakątek oferuje znacznie więcej spokoju niż popularne Bieszczady, co czyni go wymarzoną lokalizacją na wycieczkę z najmłodszymi.

Rezerwat Prządki koło Krosna zachwyca formacjami skalnymi

Ten unikalny obszar chroniony leży w niewielkiej odległości od Krosna i zajmuje teren przekraczający 13 hektarów. To właśnie tutejsze monumentalne rzeźby skalne skłoniły sztuczną inteligencję do porównań z turecką Kapadocją. Poszczególne skały noszą intrygujące nazwy, wśród których znajdziemy Prządkę-Matkę, Prządkę-Babę oraz Zbója Madeja. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z czarnego szlaku turystycznego łączącego Zamek Kamieniec z Czarnym Działem, którego trasa liczy nieco ponad 10 kilometrów.

Spacerując po zalesionym terenie rezerwatu, turyści mają doskonałą okazję do podziwiania niezwykłych uroków przyrody w atmosferze błogiej ciszy oraz pełnego odprężenia.

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu to sceneria znana z lektur szkolnych

Podczas planowania wycieczki absolutnie nie można pominąć sąsiadującej z nim historycznej warowni. Zamek Kamieniec wznosi się na malowniczym wzgórzu, dokładnie na granicy miejscowości Odrzykoń oraz Korczyna. Konstrukcja ta powstała w XIV wieku z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Obiekt ten jest doskonale znany wszystkim miłośnikom literatury, ponieważ to właśnie jego mury stanowiły główne tło dla wydarzeń opisanych w "Zemście" pióra Aleksandra Fredry.

Mimo że do czasów współczesnych przetrwały zaledwie ruiny dawnej fortecy, miejsce to wciąż przyciąga tłumy zwiedzających. Część zabytkowych przestrzeni poddano starannej renowacji i udostępniono turystom. Na terenie obiektu funkcjonuje obecnie Muzeum Zamkowe, mroczna Sala Tortur oraz klimatyczna Pracownia Ceramiki Zamkowej.