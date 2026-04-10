Pogoda na weekend w Rzeszowie 10-12 kwietnia. Temperatury będą rosnąć z dnia na dzień

Pogoda w Rzeszowie w weekend 10-12 kwietnia

Nadchodzące dni w Rzeszowie, od 10 do 12 kwietnia, upłyną pod znakiem stabilnej, choć pochmurnej aury. Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest brak jakichkolwiek opadów deszczu przez cały weekend. Pogoda będzie za to charakteryzować się wyraźnym trendem wzrostowym temperatur. Z każdym dniem na termometrach zobaczymy nieco wyższe wartości, a najcieplej zrobi się w niedzielę.

Chłodny i pochmurny piątek

Początek weekendu przywita mieszkańców Rzeszowa chłodem i zachmurzeniem. W piątek maksymalna temperatura w ciągu dnia osiągnie zaledwie 8 stopni Celsjusza, co w połączeniu z całkowicie pochmurnym niebem stworzy dość zimową atmosferę. Co ważne, noc z piątku na sobotę przyniesie lekki przymrozek – słupki rtęci spadną do około -1°C. Pocieszeniem może być bardzo słaby wiatr, wiejący z prędkością około 1 m/s.

Sobota cieplejsza, ale wciąż pod chmurami

W sobotę pogoda nie ulegnie radykalnej zmianie, choć zrobi się odrobinę cieplej. Nocne przymrozki już nie wystąpią, a minimalna temperatura utrzyma się na poziomie około 1 stopnia na plusie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 9°C. Niestety, słońce nadal będzie niewidoczne z powodu dużego zachmurzenia. Wiatr nieznacznie zyska na sile, osiągając prędkość około 2 m/s, ale wciąż będzie to łagodny powiew.

Niedziela przyniesie najwyższą temperaturę

Zdecydowanie najprzyjemniejsze warunki pogodowe prognozowane są na niedzielę. Tego dnia mieszkańcy Rzeszowa odczują wyraźne ocieplenie, a maksymalna temperatura wzrośnie do około 11 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednie, z temperaturą minimalną w okolicach 1 stopnia. Co istotne, zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego, co może oznaczać więcej przejaśnień. Wiatr utrzyma swoją łagodną prędkość na poziomie około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Brak deszczu przez cały weekend stwarza dobre warunki do aktywności na świeżym powietrzu, nawet jeśli niebo pozostanie zachmurzone. To idealna okazja na dłuższy spacer po mieście czy wizytę w parku, trzeba jednak pamiętać o odpowiednim do temperatury ubraniu. Szczególnie w piątek przyda się cieplejsza kurtka. Niedziela, z temperaturą przekraczającą 10 stopni i szansą na przejaśnienia, będzie zdecydowanie najlepszym dniem na spędzenie kilku godzin poza domem.

Dane pogodowe: OpenWeather