Najwyższa estakada w Polsce powstaje na Podkarpaciu. Pod filarami zmieściłaby się słynna rakieta!

Województwo podkarpackie zyska najwyższą estakadę w kraju, budowaną w ramach trasy ekspresowej S19 na odcinku Babica-Jawornik.

Przeprawa oznaczona jako ES-26 powstaje na terenach między Godową a Żarnową, a jej całkowita długość przekroczy 1080 metrów, opierając się na 80-metrowych filarach .

. Monumentalne wymiary podpór sprawiają, że pod obiektem można by swobodnie ustawić krakowską wieżę Mariacką lub statek kosmiczny Falcon 9.

Realizacja trasy S19 na tym fragmencie to niezwykle wymagające zadanie ze względu na liczne pagórki. Z tego powodu między Godową a Żarnową inżynierowie zdecydowali się na wzniesienie przeprawy ES-26, która pobije krajowe rekordy wysokości. Konstrukcja o długości 1082 metrów i szerokości około 29 metrów opiera się na gigantycznych, 80-metrowych filarach.

Zakończono już kluczowy etap wznoszenia podpór, co skłoniło przedstawicieli GDDKiA do przygotowania niezwykłego zestawienia. Aby zobrazować potęgę tej budowli, porównano jej rozmiary do powszechnie znanych, monumentalnych obiektów. Okazuje się, że pod najwyższym filarem bez najmniejszego problemu zmieściłaby się krakowska Bazylika Mariacka, a także rakieta Falcon 9.

Też się zmieści. Ma ok. 70 metrów wysokości. Oznacza to, że pod najwyższą podporą ES‑26 bez problemu mogłaby stanąć jedna z najbardziej znanych rakiet orbitalnych współczesnego przemysłu kosmicznego. To porównanie świetnie oddaje skalę inwestycji i działa na wyobraźnię. Pokazuje, jak monumentalna jest infrastruktura drogowa. Rakieta Falcon 9 firmy Space X, która wynosi na orbitę satelity, zaopatrzenie dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czy misje załogowe, w zestawieniu z estakadą staje się punktem odniesienia pozwalającym uzmysłowić sobie rzeczywiste rozmiary obiektu powstającego w naszym regionie - podaje GDDKiA.

Najwyższa estakada na trasie S19. GDDKiA zdradza szczegóły inwestycji

Inwestycja na Podkarpaciu przyciąga uwagę nie tylko swoimi gabarytami, ale również gigantycznym zapotrzebowaniem na materiały budowlane i inżynieryjnym rozmachem. Opublikowano ciekawe dane, które doskonale obrazują skalę prowadzonych prac przy tej monumentalnej przeprawie.

Budowa estakady ES-26 to przedsięwzięcie, które imponuje rozmachem. Do budowy podpór estakady ES-26 wykorzystano aż 51 800 m³ mieszanki betonowej. Dla porównania, standardowy basen olimpijski mieści około 2 500 m³ wody. Oznacza to, że ilość betonu użyta do budowy podpór estakady ES-26 odpowiada objętości ponad 20 basenów olimpijskich wypełnionych po brzegi. Do wykonania samych podpór obiektu wykorzystano 9250 ton stali. Tyle waży łącznie około 460 wagonów towarowych, które ustawione jeden za drugim utworzyłyby skład o długości ok. 7 kilometrów - czytamy.