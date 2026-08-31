To tutaj rośnie najwyższa estakada w Polsce. Filary jak wieżowce

Budowana estakada na Podkarpaciu, pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa, osiągnie rekordową wysokość. Najwyższy filar tej imponującej konstrukcji będzie liczył aż 80 metrów. Sama przeprawa będzie mierzyć 1082 metry długości przy szerokości sięgającej niemal 29 metrów.

Realizacja drogi ekspresowej S19 między Babicą a Jawornikiem to wyzwanie ze względu na specyficzne, choć niezwykle urokliwe ukształtowanie terenu pełne wzniesień i dolin. Zlokalizowanie trasy w takich warunkach wymusza zastosowanie skomplikowanych technologii. Na dystansie przekraczającym nieco ponad 11 kilometrów powstanie łącznie aż osiem estakad, a także pięć wiaduktów i cztery dedykowane przejścia dla zwierząt.

Całość inwestycji jest jednym z najbardziej wymagających przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych obecnie na trasie S19, a dynamiczny postęp prac sprawia, że z tygodnia na tydzień coraz wyraźniej widoczny staje się kształt przyszłej drogi ekspresowej

Najwyższa estakada w Polsce powstaje na S19

Spośród wszystkich obiektów inżynieryjnych to właśnie gigantyczna estakada budzi największe zainteresowanie opinii publicznej. Przeprawa osiągnie długość ponad kilometra i szerokość około 29 metrów, a wysokość jej filarów odpowiada w przybliżeniu dwudziestopiętrowemu budynkowi mieszkalnemu.

Prace nad wszystkimi filarami estakady sfinalizowano już w marcu. Zużyto do tego celu imponującą ilość materiałów budowlanych – prawie 52 tysiące metrów sześciennych betonu oraz ponad dziewięć tysięcy ton stali. Obecnie każdego dnia pracownicy formują kolejne fragmenty tej potężnej konstrukcji.

Część z nich realizowana jest metodą betonowania nawisowego, natomiast pozostałe wykonywane są na rusztowaniach stacjonarnych. Na placu budowy pracują również specjalistyczne, dwustronne wózki,​ umożliwiające jednoczesne formowanie kolejnych segmentów konstrukcji i sprawną realizację robót. Do transportu materiałów niezbędnych do budowy ustroju nośnego wykorzystywanych jest natomiast aż 5 żurawi wieżowych

Kiedy nowy odcinek S19 będzie gotowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o znacznym postępie w realizacji przedsięwzięcia. Według przekazanych danych zaawansowanie specjalistycznych prac na placu budowy wynosi już około osiemdziesięciu procent. Harmonogram zakłada, że kierowcy będą mogli skorzystać z nowego odcinka trasy w czwartym kwartale 2027 roku.