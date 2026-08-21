Mielec planuje własną stację paliw. Niższe ceny dla mieszkańców

Dlaczego Mielec buduje własną stację paliw?

Prezydent Mielca, Radosław Swół, ogłosił, że nowa stacja będzie oferować paliwo w cenach niższych niż konkurencja. „Funkcjonowanie obiektu zostanie podporządkowane realizacji celu publicznego, co ma wpłynąć obniżająco również na oferty sąsiednich operatorów” – dodał Swół.

Inspiracja z Chełma

Mielec czerpie inspirację z Chełma, gdzie miejska stacja paliw, działająca od stycznia 2024 roku, oferuje paliwo o 20-30 groszy tańsze na litrze w porównaniu z innymi stacjami. To pokazuje potencjalne korzyści dla mieszkańców.

Kiedy ruszy nowa stacja?

Obecnie trwają przygotowania do realizacji inwestycji. Lokalizacja oraz koszty budowy zostaną ujawnione w nadchodzących miesiącach. Plan zakłada, że stacja zacznie działać w przyszłym roku, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli korzystać z tańszego paliwa już w 2027 roku.

Źródło PAP.