Mielec planuje własną stację paliw. Niższe ceny dla mieszkańców

Redakcja Internetowa
2026-08-21 7:54

Władze Mielca postanowiły zbudować miejską stację paliw, aby zapewnić mieszkańcom niższe ceny paliwa. Inspirując się innymi miastami, chcą wprowadzić stabilizację cen na lokalnym rynku. Prace nad inwestycją już trwają, a kierowcy skorzystają z niej już w 2027 roku.

Projekt stacji miejskiej w Mielcu z pylonem cenowym. O tańszym paliwie dla mieszkańców przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: UM Mielec/ Materiały prasowe

Dlaczego Mielec buduje własną stację paliw?

Prezydent Mielca, Radosław Swół, ogłosił, że nowa stacja będzie oferować paliwo w cenach niższych niż konkurencja. „Funkcjonowanie obiektu zostanie podporządkowane realizacji celu publicznego, co ma wpłynąć obniżająco również na oferty sąsiednich operatorów” – dodał Swół.

Inspiracja z Chełma

Mielec czerpie inspirację z Chełma, gdzie miejska stacja paliw, działająca od stycznia 2024 roku, oferuje paliwo o 20-30 groszy tańsze na litrze w porównaniu z innymi stacjami. To pokazuje potencjalne korzyści dla mieszkańców.

Kiedy ruszy nowa stacja?

Obecnie trwają przygotowania do realizacji inwestycji. Lokalizacja oraz koszty budowy zostaną ujawnione w nadchodzących miesiącach. Plan zakłada, że stacja zacznie działać w przyszłym roku, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli korzystać z tańszego paliwa już w 2027 roku.

Źródło PAP.

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