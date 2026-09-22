Ewelina zabiła partnera podczas krojenia pomidorów. Sąd podjął ostateczną decyzję

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności dla Eweliny M., która podczas kłótni domowej w Pruchniku śmiertelnie ugodziła nożem swojego partnera. Sprawa trafiła z powrotem do apelacji po tym, jak Sąd Najwyższy uwzględnił kasację prokuratury i uchylił wcześniejszą decyzję. Informację o utrzymaniu wyroku przekazała rzeczniczka rzeszowskiego sądu, sędzia Ewa Preneta-Ambicka, co odnotowała Polska Agencja Prasowa. Do tragedii doszło 19 czerwca 2024 roku w jednym z domów na terenie powiatu jarosławskiego. 45-letni Jan D., partner Eweliny M. i ojciec jej kilkorga dzieci, zgłaszał do niej pretensje. Kobieta w odpowiedzi uderzyła go nożem w lewe ramię i obojczyk. Jak relacjonował "Super Express", atak został przeprowadzony narzędziem, którego Ewelina chwilę wcześniej używała do krojenia pomidorów podawanym jako zakąska do alkoholu.

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Zaraz po ataku kobieta wezwała służby ratunkowe, jednak na ratunek było już za późno – mężczyzna zmarł przed przybyciem pogotowia. Badania sekcyjne potwierdziły, że nóż przebił lewe płuco i naczynia płucne, wywołując potężny krwotok wewnętrzny. Jan D. zmarł w wyniku wykrwawienia.

Według informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową, Sąd Okręgowy w Przemyślu uznał, że Ewelina M. działała z zamiarem spowodowania u partnera poważnych obrażeń i mogła przewidzieć, że zadany cios okaże się śmiertelny. W styczniu 2025 roku skazano ją na sześć lat więzienia, dodatkowo sąd nakazał jej odbywanie kary w systemie terapeutycznym oraz poddanie się terapii odwykowej.

Dzieci odebrano Ewelina M. i jej partnerowi z powodu alkoholu. Komentarze o niskiej karze

Z ustaleń prokuratury wynika, że w domu Eweliny M. i Jana D. problemem był alkohol, przez co ich dzieci zostały im już wcześniej odebrane i przebywały w placówce opiekuńczej. W momencie zatrzymania przez policję, sprawczyni znajdowała się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze wylegitymowali również 19-letniego uczestnika spotkania, który po przesłuchaniu w charakterze świadka został wypuszczony do domu, ponieważ nie miał żadnego związku ze zbrodnią.

Wyrok sądu pierwszej instancji został zaskarżony przez obrońcę oskarżonej oraz oskarżyciela posiłkowego. W lipcu 2025 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał karę sześciu lat pozbawienia wolności, jednak w listopadzie tego samego roku jarosławska prokuratura wniosła kasację. Sąd Najwyższy w maju 2026 roku nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Sąd Apelacyjny ponownie uznał wyrok pierwszej instancji za słuszny i pozostawił karę sześciu lat więzienia w mocy. W internecie wyrok ten wywołał dyskusję – komentujący zwracają uwagę, że kara wydaje się niska jak za przestępstwo, które skutkowało utratą życia przez człowieka.