Akcja na Jeziorze Solińskim. Porywisty wiatr wywrócił jacht z pięcioma osobami

Wypadek na Jeziorze Solińskim. Wiatr wywrócił jacht

W sobotę, 30 maja, tuż po godzinie 15.00 rozegrały się bardzo niebezpieczne sceny na Jeziorze Solińskim. W okolicach Wyspy Małej gwałtowny podmuch wiatru wywrócił jacht. Jednostka przewróciła się, a cała pięcioosobowa załoga wpadła prosto do wody. Na szczęście błyskawiczna reakcja stermotorzystów policyjnych i ratowników bieszczadzkiego WOPR zapobiegła tragedii. Z policyjnych raportów wynika, że służby wyciągnęły na brzeg dwóch mężczyzn, kobietę oraz dwie nastolatki, nikomu nic poważnego się nie stało.

W tym czasie na wodach jeziora pełniły służbę dwa patrole policyjnych stermotorzystów. Funkcjonariusze już po kilku minutach, dzięki użyciu łodzi i skuterów wodnych, dotarli do poszkodowanych. Podjęli z wody dwóch mężczyzn, kobietę, i dwie nastolatki. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – podaje podkarpacka policja.

Akcja ratunkowa bieszczadzkiego WOPR. Służby apelują do turystów

Oprócz ratowania samych żeglarzy, konieczne było zabezpieczenie sprzętu. Przy nieocenionym wsparciu ratowników bieszczadzkiego WOPR udało się ustabilizować wywrócony jacht i odholować go w bezpieczne miejsce. Przy okazji tego groźnego incydentu funkcjonariusze przypominają wszystkim osobom planującym górski wypoczynek nad wodą o bezwzględnej konieczności sprawdzania i bieżącego monitorowania aktualnych prognoz meteorologicznych.

Wszystko więc może się zdarzyć – także silna, sztormowa pogoda na bieszczadzkim jeziorze. Zasadą podstawową jest to, aby cały czas podczas rejsu obserwować niebo i analizować ewentualne zjawiska atmosferyczne. Przed wyjściem z portu dokładnie sprawdźmy prognozy pogody na najbliższy czas – przekazują policjanci w komunikacie.

Zasady bezpieczeństwa na wodzie. Co robić, gdy pogoda nagle się pogarsza?

Mundurowi podkreślają, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie na wypadek załamania aury. Świadomość zagrożeń i wczesne reagowanie na zmiany atmosferyczne to kluczowe elementy, które mogą uchronić turystów przed najgorszymi scenariuszami na otwartym akwenie.

Jeśli zauważymy pierwsze oznaki nadciągającego pogorszenia pogody, powinniśmy natychmiast obrać kurs na najbliższy port lub pobliski brzeg. Lepiej sztormową pogodę przeczekać na lądzie niż walczyć z wiatrem i wysokimi falami na wodzie. Wszyscy muszą mieć założone kamizelki ratunkowe oraz znajdować się na pokładzie – apelują policjanci.