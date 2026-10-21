Zorganizowane grupy Rumunów w polskich lasach. Wywożą grzyby całymi skrzynkami!

Zorganizowane grupy na Podkarpaciu

O niecodziennym zjawisku doniosła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Rzecznik dyrekcji, Edward Marszałek, poinformował media, że w lasach Beskidu Niskiego zaobserwowano liczące nawet kilkadziesiąt osób grupy z Rumunii, które zajmują się zbiorem grzybów. Zbieracze nocują na polach biwakowych i leśnych parkingach.

Krośnieńscy leśnicy donoszą, że rano specjalne samochody na rumuńskich rejestracjach transportują grzybiarzy na miejsce. Później zbieracze wracają do pojazdów z pełnymi koszami. Po zebraniu, grzyby są starannie oczyszczane, segregowane i pakowane w skrzynki, a następnie wywożone za granicę.

Sposób działania grup wywołuje zaniepokojenie wśród miejscowej ludności i rodzimych grzybiarzy. Widok dużej liczby osób przeczesujących las w tyralierze wzbudza szczególne emocje.

Lasy Państwowe uspokajają grzybiarzy z Polski

W internecie zaczęły krążyć informacje o rzekomym zastraszaniu polskich grzybiarzy. Jednak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie kategorycznie zaprzecza, by wpłynęły jakiekolwiek formalne zawiadomienia w tej sprawie.

- W tym roku nie notowaliśmy zdarzeń niebezpiecznych czy gróźb z ich strony pod adresem miejscowych ludzi, ale problemem są nieuprawnione wjazdy do lasu i zaśmiecanie terenu - tłumaczył w komunikacie Lasów Państwowych Łukasz Krzakiewicz, specjalista Straży Leśnej ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. Leśnicy podkreślają, że zbieranie runa leśnego przez cudzoziemców w Polsce jest legalne. Polskie prawo nie ogranicza możliwości zbioru grzybów ze względu na narodowość.

Straż Leśna wystawiła mandaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie poinformowała, że w miniony weekend strażnicy leśni z nadleśnictw Dukla i Rymanów ukarali ośmiu obywateli Rumunii. Wszystkie mandaty dotyczyły nielegalnego wjazdu na teren lasu.

- Przyjmują te mandaty z pokorą, uiszczając karę w gotówce. Wiemy, że to ludzie ubodzy, którzy na zbieraniu runa mogą u nas zarobić na życie - powiedział cytowany w komunikacie Lasów Państwowych Łukasz Krzakiewicz.

Współpraca służb na Podkarpaciu

Lasy Państwowe powiadomiły o zaistniałej sytuacji Policję i Straż Graniczną. Obecnie prowadzone są wspólne patrole Straży Leśnej i pozostałych służb w miejscach, gdzie pojawiają się grzybiarze z Rumunii. Służby na bieżąco monitorują też miejsca noclegowe zbieraczy.

Leśnicy apelują o zgłaszanie odpowiednim organom wszelkich przypadków naruszenia prawa. Dotychczas potwierdzone interwencje dotyczyły wyłącznie zaśmiecania i nielegalnego wjazdu do lasu.

Problem powraca co sezon

Tegoroczna obecność rumuńskich grzybiarzy w Beskidzie Niskim odbiła się szerokim echem, jednak problem ten znany jest leśnikom od dawna. Lasy Państwowe informowały o podobnych sytuacjach już wcześniej, na przykład w 2021 roku. Wtedy również zmagano się z nielegalnymi wjazdami do lasu, zaśmiecaniem i wywozem grzybów poza Polskę.

O sprawie informowano wcześniej służby. Nadleśnictwo Dukla próbowało nawet złożyć zawiadomienie do prokuratury w związku ze zbiorem grzybów na masową skalę, jednak śledczy nie dopatrzyli się w tym przestępstwa.

Tegoroczne wydarzenia w Beskidzie Niskim są powtórką z historii. Chociaż wzrosła liczba patroli i wystawionych mandatów, stanowisko leśników pozostaje niezmienne: zbiór grzybów jest legalny, a interwencje podejmowane są jedynie w przypadku łamania prawa w innych obszarach, np. zaśmiecania czy nielegalnego wjazdu do lasu.

Quiz tylko dla wyśmienitych grzybiarzy. 14 punktów to mistrzostwo! Pytanie 1 z 14 Mleczaj rydz. Po jego przełamaniu wydziela się mleczko. Jakiego koloru? zielonego pomarańczowego Następne pytanie