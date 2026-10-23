XChallenge 2026 w Jasionce. Miedzynarodowe i największe w Polsce zawody robotów, Humanoid Quest i Piknik Kosmiczny

XChallenge 2026. Piąta edycja największych zawodów robotów w Polsce

Już 14 listopada ZEN.COM EXPO w Jasionce ponownie stanie się miejscem spotkania pasjonatów robotyki i nowych technologii. Przed nami V edycja XChallenge, czyli największych zawodów robotów w Polsce, podczas których uczestnicy zaprezentują możliwości swoich konstrukcji i zmierzą się w różnorodnych konkurencjach.

Wydarzenie skierowane jest zarówno do zawodników, jak i publiczności. Do udziału zaproszone są rodziny z dziećmi, uczniowie, studenci oraz wszyscy zainteresowani technologią. Na odwiedzających czekać będą międzynarodowe zawody robotów, pokazy, strefy wystawców, Piknik Kosmiczny oraz koncert na zakończenie wydarzenia.

Tegoroczna odsłona XChallenge przyniesie również nowość – Humanoid Quest, zapowiadaną jako pierwsza tego typu konkurencja humanoidów w Europie.

Autor: XChallenge/ Materiały prasowe

Humanoid Quest. Pierwsza taka konkurencja w Europie

Jednym z najważniejszych punktów programu XChallenge 2026 będzie Humanoid Quest. To konkurencja, w której roboty humanoidalne będą musiały samodzielnie wykonać zadania wymagające rozpoznawania otoczenia, podejmowania decyzji i poruszania się po arenie. Rywalizacja zostanie podzielona na dwa etapy. Oba odbędą się stacjonarnie, a roboty będą realizować zadania autonomicznie, bez bezpośredniego sterowania podczas próby.

Autor: XChallenge/ Materiały prasowe

Robo~Motion, Task Hunters i Smash Bots. Roboty w rywalizacji

Humanoid Quest to niejedyna konkurencja, którą będzie można zobaczyć podczas XChallenge 2026. W programie znalazły się również zawody robotów autonomicznych, konstrukcji zadaniowych oraz robotów bojowych.

Robo~Motion to rywalizacja robotów autonomicznych w różnych kategoriach. Wśród nich znajdują się m.in. Line Follower, Micromouse, Sumo, Cebula House i Drag Race. Poszczególne konkurencje sprawdzają możliwości konstrukcji w zakresie poruszania się, szybkości i wykonywania określonych zadań.

Task Hunters to zawody robotów mobilnych, których zadaniem jest wykonywanie punktowanych zadań na specjalnie przygotowanej arenie. W tej konkurencji znaczenie mają zarówno skuteczność działania konstrukcji, jak i czas realizacji wyzwań.

Smash Bots to widowiskowe pojedynki zdalnie sterowanych robotów bojowych. Konstrukcje zmierzą się na specjalnie zabezpieczonej arenie, a o wyniku rywalizacji zadecydują ich możliwości w bezpośrednich starciach.

Różnorodność konkurencji sprawia, że podczas jednego wydarzenia będzie można obserwować wiele zastosowań robotyki – od autonomicznego wykonywania zadań po pojedynki maszyn sterowanych przez zawodników.

Autor: XChallenge/ Materiały prasowe

Dobro(wolne) Dyskusje i Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT)

„Dobro(wolne) Dyskusje” to projekt promujący debatę jako sposób wymiany wiedzy i poglądów. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Mądrzy czy zależni? Czego się uczyć, skoro AI wie wszystko?”. Eksperci z obszaru AI, neuropsychologii i edukacji wraz z przedstawicielami młodego pokolenia porozmawiają o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na naukę, kreatywność i samodzielne myślenie. Początek o godz. 17:00. Obowiązują zapisy, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

W ramach XChallenge odbędą się również pokazy Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego – o godz. 10:30 i 13:00. Tegoroczne eksperymenty będą dotyczyć m.in. fizyki. Wyjątkowo w pokazach mogą uczestniczyć całe rodziny, także rodzice i opiekunowie. Udział jest bezpłatny. Na pokaz Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego będzie obowiązywać rejestracja, dostępna od 2 listopada.

Autor: XChallenge/ Materiały prasowe

Piknik Kosmiczny. Technologie i atrakcje dla odwiedzających

Ważną częścią XChallenge 2026 będzie również Piknik Kosmiczny – przestrzeń przygotowana z myślą o prezentowaniu technologii, osiągnięć naukowych i ciekawych rozwiązań.

W strefie pojawią się firmy, instytucje, szkoły, koła naukowe oraz inni wystawcy, którzy zaprezentują własny sprzęt, projekty i technologie.

Na stoiskach będzie można zobaczyć m.in. makiety, pokazy, symulatory, osiągnięcia naukowe oraz technologie wykorzystywane przez firmy. Tematyka strefy będzie w różnym stopniu nawiązywać do kosmosu. Organizatorzy wraz z partnerami zapewniają też bezpłatne seanse w planetariach, a także dodatkowe atrakcje popularnonaukowe.

Piknik Kosmiczny ma umożliwić odwiedzającym bezpośredni kontakt z prezentowanymi rozwiązaniami i poznanie działalności wystawców.

Wszystkie atrakcje Pikniku Kosmicznego będą bezpłatne. To dodatkowa propozycja dla rodzin z dziećmi, uczniów, studentów i osób zainteresowanych nauką oraz nowoczesnymi technologiami.

The ThreeX na zakończenie XChallenge 2026

Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert The ThreeX, zespołu, który w swoim najnowszym programie łączy muzyczną wirtuozerię z humorem i autorskimi aranżacjami inspirowanymi muzyką klasyczną.

Muzycy, którzy z wyróżnieniem ukończyli Wiedeński Uniwersytet Muzyczny, przygotowali 60-minutowe show oparte na muzyce wielkich kompozytorów, przedstawionej w lekkiej i pełnej swobody scenicznej formie.

Podczas koncertu publiczność usłyszy m.in. Sonatę Księżycową Beethovena połączoną z muzyką Metalliki i Ennia Morricone, a także Lot Trzmiela zestawiony z tangiem Astora Piazzolli. W programie znajdzie się również muzyka Smetany oraz żonglerka smyczkami. Mimo tego, że wspomniana muzyka kojarzy się z tą klasyczną, to będzie można ją usłyszeć w takim wydaniu, które zachwyci nawet najmłodszych i będą ją podziwiać z zapartym tchem.

The ThreeX wykorzystuje wieloletnie doświadczenie sceniczne, łącząc wysoki poziom wykonawczy z bezpośrednim kontaktem z publicznością. Koncert będzie muzycznym zakończeniem piątej edycji XChallenge. Na koncert także będzie obowiązywać rejestracja, dostępna od 2 listopada.

Autor: XChallenge/ Materiały prasowe

XChallenge 2026 – dla kogo jest wydarzenie i czy wstęp jest bezpłatny?

XChallenge to propozycja nie tylko dla osób zajmujących się projektowaniem i programowaniem robotów. Organizatorzy zapraszają również wszystkich, którzy chcą zobaczyć technologie w działaniu.

Wydarzenie jest skierowane do rodzin z dziećmi, uczniów, studentów i pasjonatów technologii. Odwiedzający będą mogli oglądać zawody robotyczne, poznawać konstrukcje uczestników oraz korzystać z atrakcji przygotowanych w ramach Pikniku Kosmicznego.

Wstęp na XChallenge 2026 jest całkowicie bezpłatny.

XChallenge 2026 – kiedy i gdzie odbędą się międzynarodowe zawody?

Piąta edycja XChallenge odbędzie się w sobotę 14 listopada 2026 roku w ZEN.COM EXPO w Jasionce.

Zgodnie z opublikowanym programem oficjalne rozpoczęcie wydarzenia zaplanowano na godz. 10:00, a start rywalizacji robotów na godz. 11:00. Zakończenie wydarzenia przewidziano na godz. 20:00.

Partnerami Strategicznymi XChallenge 2026 są Województwo Podkarpackie, Rzeszów Stolica Innowacji oraz Pratt & Whitney.

Najważniejsze informacje:

Wydarzenie: XChallenge 2026 – V edycja

Termin: 14 listopada 2026 roku

Miejsce: ZEN.COM EXPO, Jasionka

Rozpoczęcie: godz. 10:00

Wstęp: bezpłatny

Główne atrakcje: Humanoid Quest, Robo~Motion, Task Hunters, Smash Bots, Piknik Kosmiczny i koncert The ThreeX

Strona wydarzenia: www.xchallenge.pl

XChallenge 2026 to okazja, by zobaczyć możliwości współczesnej robotyki, przyjrzeć się rywalizacji autonomicznych i zdalnie sterowanych konstrukcji oraz poznać technologie prezentowane podczas Pikniku Kosmicznego. Wszystko w ramach jednego wydarzenia, dostępnego bezpłatnie dla publiczności.