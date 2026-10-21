Tajemniczy obiekt znaleziony na opuszczonej posesji. Wojsko i służby specjalne powiadomione o incydencie

Niezidentyfikowany obiekt na posesji w Lubaczowie

W środę, 21 października tuż po godzinie 13:00, oficer dyżurny lubaczowskiej policji odebrał alarmujące zawiadomienie o podejrzanym znalezisku. Z przekazanych informacji wynikało, że na terenie jednej z niezamieszkanych posesji znajduje się nieznany przedmiot. Wysłani pod wskazany adres funkcjonariusze szybko potwierdzili te doniesienia. Okazało się, że na działce leży konstrukcja, która swoim ogólnym wyglądem przypomina bezzałogowy statek powietrzny. Służby potraktowały sytuację bardzo poważnie i od razu odgrodziły strefę, aby zneutralizować ewentualne ryzyko dla osób postronnych. Mundurowi poinformowali, że priorytetem było zapewnienie ochrony, a w wyniku tego nietypowego zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

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Z uwagi na specyficzny charakter ujawnionego przedmiotu, interwencja lokalnej komendy szybko przybrała znacznie szerszy wymiar. Działania mundurowych błyskawicznie wykroczyły poza rutynowe procedury, a o potencjalnym zagrożeniu natychmiast powiadomiono kluczowe instytucje dbające o bezpieczeństwo narodowe. Sprawą tajemniczego znaleziska zainteresowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, czyli organy zajmujące się ochroną wewnętrzną i wnikliwą analizą takich zagrożeń. Na miejsce zdarzenia zadysponowano również oddziały Żandarmerii Wojskowej. Równolegle o całej sytuacji poinformowano Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie, która będzie nadzorować dalsze czynności śledcze i ustalać dokładne pochodzenie obiektu.

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