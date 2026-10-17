Niedźwiedź na ulicach polskiego miasta. Zwierzę spacerowało nocą po centrum

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Niedźwiedź w centrum Leska. Nagrania z Podkarpacia obiegły internet

Niedźwiedź przechadzał się po centrum polskiego miasta! Do niezwykłego zdarzenia doszło nocą w Lesku, mieście położonym u podnóża Bieszczadów w województwie podkarpackim. Wędrówkę zwierzęcia udało się uwiecznić na filmach, które szybko trafiły do mediów społecznościowych. Widok dużego niedźwiedzia spacerującego po miejskich ulicach wzbudził spore zainteresowanie.

Według informacji Radia Rzeszów drapieżnik dotarł do Leska od strony miejscowości Huzele. Później ruszył w kierunku placu Konstytucji 3 Maja. Przemierzył centrum miasta i znalazł się w pobliżu kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

O niecodziennym gościu zawiadomiono policję i pozostałe służby. Funkcjonariusze nie podejmowali prób schwytania zwierzęcia ani nie próbowali go przepędzać. Obserwowali niedźwiedzia i eskortowali go, dopóki nie dotarł na obrzeża miasta. Na szczęście podczas nocnego spaceru drapieżnika nikt nie ucierpiał. Służby zaapelowały jednak do mieszkańców, by zachowali ostrożność.

Skąd niedźwiedź w środku miasta? Szukał jedzenia przed zimą

Lesko znajduje się niedaleko Bieszczadów, które są największą ostoją niedźwiedzi brunatnych w Polsce. Jesienią zwierzęta intensywnie żerują, przygotowując się do zimowego odpoczynku. Co sprawia, że niedźwiedzie zamiast pozostawać w lesie, pojawiają się w pobliżu ludzi? Jednym z głównych powodów mogą być śmieci i resztki jedzenia.

Dzięki bardzo dobremu węchowi niedźwiedzie bez trudu odnajdują wyrzucone produkty spożywcze. Gdy odkryją, że w pobliżu zabudowań łatwo zdobyć pożywienie, mogą zacząć odwiedzać te miejsca regularnie. Dlatego warto pamiętać o konieczności zabezpieczania śmietników.

Sonda Czy widziałeś kiedyś na własne oczy niedźwiedzia, ale nie w zoo ani w internecie? Tak, w lesie Tak, wśród ludzkich siedzib Nie