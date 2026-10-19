3-letnie dziecko potrącone na terenie przedszkola! Trafiło do szpitala

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Julia Ranosz
2026-10-19 13:11

Do dramatu doszło w poniedziałek 19 października na terenie przedszkola w Jedliczu (Podkarpackie). Potrącone zostało 3-letnie dziecko. Trafiło do szpitala.

Karetka pogotowia
Autor: AndrzejRembowski//pixabay.com/ CC0 Karetka pogotowia ratunkowego/zdjęcie ilustracyjne

W poniedziałek, 19 października w Jedliczu w pow. krośnieńskim na Podkarpaciu doszło do wypadku na terenie przedszkola. Trzyletnie dziecko zostało potrącone. Informacje te potwierdza policja.

- Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia – informuje w rozmowie z Radiem ESKA asp. Sara Bania-Nowak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Na ten moment policja nie ujawnia szczegółów dotyczących wypadku.

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