3-letnie dziecko potrącone na terenie przedszkola! Trafiło do szpitala

W poniedziałek, 19 października w Jedliczu w pow. krośnieńskim na Podkarpaciu doszło do wypadku na terenie przedszkola. Trzyletnie dziecko zostało potrącone. Informacje te potwierdza policja.

- Dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia – informuje w rozmowie z Radiem ESKA asp. Sara Bania-Nowak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Na ten moment policja nie ujawnia szczegółów dotyczących wypadku.